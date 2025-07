The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.07.2025ISIN NameDE000HLB1FC8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/14DE000HLB0ZA2 LB.HESS.-THR. E0513B/050DE000DB7XKH4 DT.BANK MTN 15/25DE000CZ40N79 COBA 19/25 S.935US29888Q2075 EUTEL.CO.SP.ADR 1/4/ EO1AU3CB0273407 UBS AG 20/25CH0483180995 CIE FIN.TRAD 19/25AU3FN0055307 UBS AG 20/25 FLRDE000NLB3CH2 NORDLB IHS 20/25FR0013526803 WORLDLINE 20/25 ZO CVNL0015002DO0 NIEDERLANDE 25/25 ZOFR0128838465 FRANKREICH 25/25 ZODE000DJ9AD06 DZ BANK IS.A2422XS0184718764 AXA S.A 04/UND. FLR MTNXS1267602305 COSL SINGAP.CAP.15/25 MTNES00000122E5 SPANIEN 10-25US904764AS64 UNILEVER CAP. 15/25XS1266662334 SOFTBANK GROUP 15/25XS1266660122 SOFTBANK GROUP 15/25XS1265180643 MINME.B.F.(BVI) 15/25XS1268430201 INDONESIA 15/25 MTN REGS