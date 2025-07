Volkswagen rutscht im zweiten Quartal deutlich ab: Gewinn und Umsatz gehen zurück, vor allem wegen Problemen bei Audi und Porsche, hoher Umbaukosten und margenschwacher E-Modelle. Auch in China läuft es schlecht. Für das Gesamtjahr senkt der Konzern seine Gewinn- und Umsatzerwartungen. Die Aktie startet am Freitag mit einem deutlichen Minus in den Handel.Der Wolfsburger Autobauer hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Der Überschuss sank im Jahresvergleich um rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...