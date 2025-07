Vancouver, BC - 25. Juli 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA: JPEG) (Frankfurt: 6NU0) ("Pioneer" oder das "Unternehmen"), ein agentenbasierter KI-Venture-Builder der nächsten Generation an der Schnittstelle zwischen Künstlicher Intelligenz und dezentraler Finanzwirtschaft (DeFi), freut sich, die Investoren über Fortschritte bei unserem strategischen Plan zur Optimierung der Bitcoin-Treasury unter Einsatz unserer eigens entwickelten Kora AI-Plattform sowie bei strategischen Ventures zu informieren.

Aktuelles zu Kora AI

Kora AI ist erfolgreich in die Workflow-Automatisierungsinfrastruktur von Composio integriert worden, sodass Kora-Agenten nun eigenständig über die Composio MCP-Plattform Workflows für mehrere Systeme erstellen, ausführen und überwachen können. Dank dieser Weiterentwicklung können Nutzer ohne Programmieraufwand komplexe anwendungsübergreifende Aufgaben automatisieren, während Agenten nun ausgefeilte Automatisierungsabläufe erstellen und ausführen können, die direkt mit den Echtzeit-Nutzerabsichten und Systemdaten verknüpft sind. Private Beta-Nutzer nutzen diese Integration bereits, um operative Workflows über verschiedene Dienste hinweg zu koordinieren und so ein neues Maß an Geschwindigkeit und Präzision zu erreichen. In der nächsten Entwicklungsphase werden spezielle Vorlagen über Sharable, bidirektionale Datensynchronisation und einheitliche Authentifizierungsprotokolle eingeführt, um die Skalierbarkeit für verschiedene Anwendungsfälle in Unternehmen zu verbessern.

Bitcoin-Treasury-Optimierung

Das Unternehmen bemüht sich weiterhin darum, einen Teil seiner Solana (SOL)-Bestände, einschließlich der aufgelaufenen Staking-Prämien, in Bitcoin (BTC) umzuwandeln.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hält Pioneer direkt 2.292 SOL, von denen der Großteil aktiv 'gestaked' ist, und 2,07 BTC mit einem Gesamtwert von ca. 904.605 C$, verglichen mit Beständen von 2.288 SOL und 1,15 BTC mit einem Gesamtwert von ca. 646.398 C$, wie am 9. Juli gemeldet wurde.

Am 9. Juli schloss Bitcoin bei etwa 149.000 C$ und stieg bis zum 24. Juli auf 160.516 C$, was einem Gewinn von rund 7,7 % entspricht. Im gleichen Zeitraum stieg Solana von ca. 215,19 C$ auf 256,75 CA$, was einem Gewinn von 19,3 % entspricht.

Im Gegensatz dazu erzielte die direkte Krypto-Treasury von Pioneer eine Rendite von 39,9 % in C$, wobei sie von ca. 646.398 C$ auf 904.605 C$ stieg. Diese Performance übertraf den Gewinn von Bitcoin in Höhe von 7,7 % und den Gewinn von Solana in Höhe von 19,3 % im gleichen Zeitraum. Das Unternehmen ist von der bisherigen Leistung des Kora-KI-Agenten bei der Verbesserung der langfristigen Werterhaltung und der operativen Rendite unter programmierbaren, risikobewussten Parametern begeistert, wodurch passive Reserven effektiv in ein intelligentes Kapitalsystem umgewandelt werden.

*Die Umrechnung von SOL in CAD und BTC in CAD basiert auf dem Wechselkurs, der am 24. Juli 2025 um 17:00 Uhr UTC auf Coinbase, Netcoins und Coin square veröffentlicht wurde.

Strategische Partnerschaften und Ventures - aktueller Stand

Das mehrschichtige Treasury-Modell von Pioneer kombiniert direkten Token-Besitz, KI-Automatisierung über Kora AI und Eigenkapitalhebelwirkung mit führenden öffentlichen Krypto-Treasury-Anbietern, die auf umsatzgenerierende KI und die Einführung von BTC und digitalen Vermögenswerten in der Treasury ausgerichtet sind. Der Monat war bisher sehr aktiv, mit folgenden Highlights:

Satsuma Technology PLC (LSE: SATS) gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner zweiten besicherten Wandelanleiheemission bekannt, mit der ein Erlös erzielt wurde, der deutlich über dem Mindestziel von 100 Mio. £ liegt. Die Emission stieß auf großes Interesse bei führenden institutionellen Investoren, was die strategische Positionierung des Unternehmens an der Schnittstelle zwischen Bitcoin-Treasury-Management und dezentraler KI-Infrastruktur weiter bestätigt. Die erhaltenen bedingten Zusagen unterliegen nur den üblichen Abschlussbedingungen, wobei die Auszahlung der Mittel innerhalb der nächsten zwei Wochen erwartet wird. Eine begrenzte dritte Runde wird auch für ausgewählte akkreditierte US-Investoren unter revidierten Mindestbedingungen eröffnet. Mit einer gestärkten Kapitalausstattung, einer wachsenden Treasury und der kürzlichen Ernennung von Henry Elder zum CEO durch das Board ist das Unternehmen hervorragend positioniert und freut sich auf die Zusammenarbeit mit erstklassigen institutionellen Partnern in London und weltweit beim Aufbau des führenden britischen Bitcoin- und dezentralen KI-Unternehmens.

Sundae Bar Plc (AIM: SBAR) hat nach dem erfolgreichen Abschluss seines WRAP-Retail-Angebots mit der Umsetzung seiner Bitcoin-Treasury-Management-Richtlinie begonnen und wird den Überschusserlös im Einklang mit seiner Strategie zur Kapitalerhaltung und Diversifizierung digitaler Vermögenswerte für den Erwerb von Bitcoin verwenden. Diese Initiative ergänzt die starke operative Dynamik des Unternehmens, die durch die kürzliche Einführung seines KI-Suchagenten "Scout" unterstrichen wird, der die Plattform in Richtung einer exekutionsbasierten Matching-Lösung mit KI-Agenten vorantreibt. Parallel dazu hat die Partnerschaft mit TAO Strategies des Unternehmens ein deutliches Wachstum erzielt, wobei die Subnet-Emissionen auf täglich t15 TAO (entspricht ca. 5.490 US$ pro Tag)* gestiegen sind, was den leistungsorientierten Marketingansatz zur Förderung der Marktplatzaktivitäten stärkt. Diese Entwicklungen positionieren Sundae Bar an der Schnittstelle zwischen KI- und Digital-Asset-Ökosystemen, während der operative Fokus weiterhin klar auf dem Ausbau der Kernplattform für den KI-Agentenmarktplatz liegt.

*Die Daten stammen aus TOA Stats: taostats.io/subnets/121/chart und sind korrekt zum 10. Juli 2025 um 19:30 Uhr Londoner Zeit.

Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry, kommentierte: "Das mehrschichtige AI-Treasury-Modell von Pioneer kombiniert den direkten Besitz von Token, die Automatisierung der Treasury-Performance durch Kora AI und das Engagement in Aktien von börsennotierten Unternehmen, die Bitcoin und die KI-Infrastruktur aktiv vorantreiben. Diese Struktur verschafft Pioneer asymmetrisches Wertschöpfungspotenzial bei gleichzeitiger operativer Kontrolle. Wir haben in diesem Monat in unserem gesamten Venture-Netzwerk eine erhebliche Wertsteigerung verzeichnet, angefangen bei der deutlich über dem Mindestziel von 100 Mio. £ liegenden Kapitalbeschaffung von Satsuma bis hin zur Einführung von KI-Agenten und der Einführung von Bitcoin bei Sundae Bar. Diese strategischen Venture-Partnerschaften erweitern unsere Reichweite, erhöhen unser Treasury-Engagement und positionieren Pioneer als kapitaleffizienten Proxy für Investoren, die sich aktiv an der Bitcoin- und dezentralen KI-Wirtschaft beteiligen möchten."

Kora AI

Das Unternehmen hat über seine Tochtergesellschaft Kora AI (Singapur) "KORA", eine KI-gestützte Anwendung mit DeFi-Schwerpunkt, entwickelt. KORA ist darauf ausgelegt, Informationen zu DeFi in Echtzeit zu liefern, wozu Verhaltensempfehlungen, Marktbenachrichtigungen oder andere allgemeine Marktinformationen gehören können. Dies erfolgt in einer Weise, die dem Nutzer die Informationsbeschaffung in einem Umfeld erleichtert, das ansonsten für Personen, die nicht die Zeit oder Energie haben, sich über die Einzelheiten der sich schnell entwickelnden DeFi-Welt auf dem Laufenden zu halten, überwältigend erscheinen kann. In Rechtsgebieten, in denen das regulatorische Umfeld KI-gestützten Anlageberatern gegenüber offen ist, kann KORA auch für die Bereitstellung von Portfolioeinblicken oder Vorschlägen zur Ausführung von Handelsgeschäften verwendet werden. Pioneer ist der Ansicht, dass KORA auf diese Weise ein großes und unterversorgtes Marktsegment ansprechen wird.

Im April 2025 ging KORA in die private Beta-Phase der Entwicklung über und wird derzeit mit ausgewählten frühen Nutzern unter kontrollierten Bedingungen getestet. Die bisherige Entwicklung umfasste die Fertigstellung zentraler Infrastrukturkomponenten wie API-Frameworks, Börsenanbindung und Wallet-Integration sowie den anfänglichen Einsatz von KI-Modellen für die Analyse der Marktstimmung und die Generierung von Handelssignalen.

Die private Beta-Phase ist auf mehrere Monate angelegt und soll der weiteren Optimierung der Strategie-Engine, der Benutzeroberfläche und der Ausführungslogik von KORA dienen. Das Feedback und die Leistungsdaten aus dieser Phase werden als Entscheidungsgrundlage für eine breitere Vermarktung dienen, einschließlich des Umfangs und des Zeitpunkts einer möglichen Markteinführung. Pioneer sieht weitere Verbesserungen im Laufe des Jahres 2025 vor, wozu auch die Erweiterung der Multi-Chain-Funktionalität und die Bewertung einer Integration mit neu entstehenden DeFi-Plattformen gehören sollen. Die bisherigen Fortschritte sind für Pioneer zwar ermutigend, eine vollständige Markteinführung von KORA ist jedoch nach wie vor von den laufenden Entwicklungsmeilensteinen und den sich entwickelnden Marktbedingungen abhängig.

Pioneer beabsichtigt, KORA strategischen Partnern und Dritten zur Verfügung zu stellen. Einnahmen werden durch Lizenz- oder White-Label-Gebühren generiert, die wiederum als Gebühren auf Abonnementbasis oder traditionellere Lizenzgebühren strukturiert sein können. Pioneer wird KORA nicht direkt Endnutzern anbieten, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht zulässig.

Risikofaktoren

Kreditrisiko

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Inhaber der Anleihen die ihnen gemäß den Anleihen geschuldeten Zahlungen erhalten, hängt von der Finanzlage des Unternehmens und seiner Kreditwürdigkeit ab. Darüber hinaus haben die Anleihen im Hinblick auf das Recht auf Zahlung Nachrang gegenüber zukünftigen gesicherten Schulden oder anderen vorrangigen Schulden, obwohl zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung solche nicht bestehen. Sollte das Unternehmen in Konkurs gehen, sein Vermögen liquidiert, reorganisiert oder bestimmte andere Transaktionen durchgeführt werden, werden die Verpflichtungen in Bezug auf die Anleihen erst dann beglichen, wenn alle vorrangigen Schulden vollständig bezahlt worden sind. Es kann sein, dass nach einer solchen Zahlung kein ausreichendes Vermögen verbleibt, um die fälligen Beträge auf einzelne oder alle zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Anleihen zu zahlen.

Regulatorisches Risiko

Das Unternehmen hat die Absicht, KORA als KI-Softwareprodukt an Drittunternehmen gegen Lizenz- oder White-Label-Gebühren, aber nicht direkt an Endnutzer zu lizenzieren, und will KORA intern für seine eigenen digitalen Vermögenswerte nutzen, die sich auf Bitcoin-Bestände konzentrieren werden. Obwohl diese Tätigkeit nach Ansicht des Unternehmens mit der eines jeden anderen Softwareentwicklers, der seine eigenen Kapitalanlagen verwaltet, vergleichbar ist und die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden sowie die United States Securities and Exchange Commission angedeutet haben, dass Bitcoin an und für sich kein Wertpapier oder Derivat ist, ist es möglich, dass die Anwendung von KORA durch das Unternehmen auf seine eigenen Bestände als "registrierungspflichtige Tätigkeit" reguliert wird. Dies würde die Beantragung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder Registrierungen bzw. einer Befreiung von den Anforderungen zur Einholung behördlicher Genehmigungen oder Registrierungen durch das Unternehmen und die etwaige Gewährung solcher Genehmigungen oder Registrierungen erfordern. Das Unternehmen ist möglicherweise nicht in der Lage, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Registrierungen oder Befreiungen einzuholen, um in Kanada oder anderswo tätig zu sein. Selbst wenn das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Registrierungen oder Befreiungen erhalten sollte, könnten ihm zusätzliche Bedingungen und Auflagen auferlegt werden, die seine gegenwärtige und zukünftige Geschäftstätigkeit beeinträchtigen oder einschränken.

Kryptowährungsrisiko

Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte sind relativ neu und sind erheblichen Unsicherheiten unterworfen, die sich negativ auf ihren Preis auswirken könnten. Die Handels- und Preisvolatilität von Kryptowährungen ist im Vergleich zu anderen Währungen hoch. Kryptowährungen sind nicht durch eine Zentralbank bzw. eine nationale oder internationale Organisation abgesichert, und ihr Wert wird durch den Wert bestimmt, den ihnen Marktteilnehmer durch Transaktionen beimessen. Kryptowährungen sind nicht weit gestreut und es ist schwierig, sie zu erwerben und sicher zu verwahren, und sie sind nicht vollständig reguliert. Infolgedessen können die Preise von Bitcoin oder anderen digitalen Vermögenswerten sehr volatil sein.

Die Anwendung von einzel- und bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen sowie anderen Gesetzen und Vorschriften auf digitale Vermögenswerte ist in einigen Punkten unklar, und es ist möglich, dass Regulierungsbehörden in Kanada, den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern bestehende Gesetze und Vorschriften in einer Weise (oder auf unterschiedliche Weise) auslegen oder anwenden, die den Preis von Bitcoin oder die Fähigkeit von Einzelpersonen oder Institutionen wie uns, Bitcoin zu halten oder zu übertragen, beeinträchtigt. Regierungen können auch neue Gesetze und Vorschriften erlassen oder Regulierungs-, Legislativ-, Durchsetzungs- und Justizmaßnahmen ergreifen, die den Preis von Bitcoin oder die Fähigkeit von Einzelpersonen oder Institutionen wie uns, Bitcoin zu halten oder zu übertragen, wesentlich beeinflussen könnten. Es lässt sich nicht vorhersagen, ob oder wann neue Gesetze erlassen werden, die den rechtlichen Rahmen für digitale Vermögenswerte ändern oder den Regulierungsbehörden zusätzliche Befugnisse einräumen, bzw. ob oder wann andere Rechtsetzungsorgane ähnliche Maßnahmen ergreifen werden. Es ist auch nicht absehbar, wie solche zusätzlichen Gesetze oder Befugnisse aussehen könnten, wie sich zusätzliche Gesetze oder eine verstärkte regulatorische Aufsicht auf die Funktionsfähigkeit der Märkte für digitale Vermögenswerte auswirken könnten, wie bereit Finanz- und andere Institutionen sind, weiterhin Dienstleistungen für die Branche der digitalen Vermögenswerte zu erbringen, oder welche Auswirkungen neue Gesetze oder Vorschriften bzw. Änderungen bestehender Gesetze haben werden.

Es besteht das Risiko, dass ein Teil der oder die gesamten Kryptowährungsbestände des Unternehmens verloren gehen oder gestohlen werden könnten. Der Zugang zu den Beständen könnte auch im Zuge von Cyberkriminalität gegen einen Dienst, bei dem das Unternehmen eine gehostete Online-Wallet unterhält, eingeschränkt werden. Sollten die privaten Schlüssel zu den digitalen Wallets des Unternehmens verloren gehen, zerstört oder anderweitig beeinträchtigt werden, wird das Unternehmen nicht auf seine Kryptowährungsbestände zugreifen können; diese privaten Schlüssel können nicht über das Netzwerk wiederhergestellt werden. Jedes dieser Ereignisse kann sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und folglich auf seinen Ruf und seine Rentabilität auswirken.

Kryptowährungstransaktionen sind unwiderruflich und gestohlene oder falsch übertragene Kryptowährungen sind möglicherweise unersetzlich. Infolgedessen könnten sich falsch ausgeführte oder betrügerische Coin-Transaktionen nachteilig auf das Unternehmen auswirken. Sobald eine Transaktion verifiziert und in einem der Blockchain hinzugefügten Block aufgezeichnet wurde, kann eine fehlerhafte Übertragung einer Kryptowährung oder ein Diebstahl von Kryptowährungen im Allgemeinen nicht mehr rückgängig gemacht werden, und das Unternehmen ist möglicherweise nicht in der Lage, einen Ausgleichsanspruch für eine solche Übertragung oder einen Diebstahl zu erwirken. Das Unternehmen geht zwar davon aus, dass alle Übertragungen in Bezug auf seine Kryptowährungsbestände regelmäßig von erfahrenen Mitgliedern des Managementteams vorgenommen werden, dennoch ist es möglich, dass eine Übertragung des Vermögens des Unternehmens durch Computer- oder menschliches Versagen oder durch Diebstahl oder kriminelle Handlungen in falschen Beträgen bzw. an unbefugte Dritte oder auf unkontrollierte Konten erfolgt, was die Finanzlage des Unternehmens beeinträchtigen würde.

Über PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe Canada: JPEG) ist ein börsennotierter Venture Builder, der agentenbasierte KI an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und dezentraler Finanzwirtschaft (DeFi) vorantreibt. Über seine Tochtergesellschaft Kora AI Pte Ltd hat Pioneer KORA, ein KI-gestütztes Produkt mit DeFi-Schwerpunkt, das sich derzeit in der privaten Beta-Testphase befindet, entwickelt. Das Unternehmen hält strategische Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen, die Innovationen im Bereich KI und Bitcoin-Treasury-Strategien vorantreiben. Dazu gehören Cykel AI Plc, Sundae Bar Plc, Supernova Digital Assets Plc und Satsuma Technology PLC.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.p10neer.ai oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

"Darcy Taylor"

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

