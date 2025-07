Multimodale, KI-gestützte Faltgeräte feiern ihr Debüt neben ultrakomfortablen Smartwatches, die sofortige Gesundheitsdaten liefern erleben Sie die neuesten Geräte in Ihrem Geschäft in der Nähe

Die Vorbestellungen für die neuesten faltbaren Smartphones der Galaxy Z-Serie haben nach ihrer Vorstellung bei Galaxy Unpacked Anfang Juli in ganz Europa die Ziele übertroffen

Samsung Electronics Co., Ltd. hat heute die weltweite Verfügbarkeit seiner neuesten faltbaren Smartphones, Galaxy Z Fold7 und Galaxy Z Flip7, sowie seiner neuen Galaxy Watch8-Serie bekannt gegeben.

Galaxy Z Fold7 and Z Flip7 are Samsung's thinnest, lightest and most advanced Z series devices yet

Die Modelle der Galaxy Z-Serie erfreuen sich in Europa großer Beliebtheit, sodass die Vorbestellungsziele bereits vor Ablauf der Vorbestellungsfrist übertroffen wurden. Das Flaggschiff Galaxy Z Fold7 macht mehr als die Hälfte der Vorbestellungen aus und verzeichnet im Vergleich zu früheren Galaxy Z Fold-Modellen einen Anstieg der Vorbestellungen von europäischen Verbrauchern um mehr als 50 %. Die Z-Serie verzeichnet einen höheren Anstieg der Vorbestellungen im Vergleich zum Vorjahr als die bereits erfolgreiche S25-Serie, was das wachsende Interesse der Verbraucher an faltbaren Mobiltelefonen zeigt.

Galaxy Z Fold7 und Z Flip7: Ultradünn und leicht mit intuitiver Intelligenz

Das Galaxy Z Fold7 und das Z Flip7 wurden durch jahrelange bahnbrechende Entwicklung verfeinert und mit fortschrittlicher Intelligenz aufgewertet. Sie stellen den nächsten Sprung in der Smartphone-Innovation dar. Das Galaxy Z Fold7 und das Z Flip7 sind die bisher dünnsten, leichtesten und fortschrittlichsten Geräte der Z-Serie von Samsung. Dank modernster Leistung und nahtlos integrierter Galaxy AI1 sind sie intelligente, anpassungsfähige Begleiter, die die Bedürfnisse der Nutzer in Echtzeit vorhersehen und darauf reagieren. Mit großzügigen, flexiblen Displays, professionellen Kameras und kontextbezogener Intelligenz eröffnen das Galaxy Z Fold7 und das Z Flip7 neue Dimensionen des Ultra-Erlebnisses mit Produktivität, Kreativität und Konnektivität.

Das Galaxy Z Fold7 vereint die Fortschritte der Galaxy-Serie und erweitert deren Anwendungsbereich. Es bietet ein Erlebnis der Extraklasse in der bisher dünnsten, leichtesten und fortschrittlichsten Z-Serie. Es bietet ein beeindruckendes, hochdynamisches Erlebnis auf einem großen Bildschirm, sodass Nutzer gleichzeitig spielen, streamen, kommunizieren und kreativ sein können. Das echte KI-Begleiterlebnis von Galaxy wurde ebenfalls für das faltbare Format optimiert und ermöglicht so flüssige Interaktionen zwischen mehr Apps und dem größeren Bildschirm. Und dank Kamera- und Bildschirmfreigabe mit Gemini Live2 können Nutzer ganz natürlich mit Gemini über das sprechen, was sie gerade sehen. Sie können einfach ein Bild einer lokalen Spezialität teilen, während sie eine neue Stadt erkunden, und Gemini fragen, ob es in der Nähe ein Restaurant gibt, in dem sie diese probieren können. Darüber hinaus bietet die hochauflösende 200-MP-Kamera des Galaxy Z Fold7 die Freiheit, aus flexiblen Blickwinkeln zu fotografieren, sodass Nutzer professionelle Inhalte ganz einfach selbst erstellen können. Beispielsweise erkennen praktische Bearbeitungsfunktionen wie Generative Edit3 nun automatisch Passanten im Hintergrund von Fotos und schlagen proaktiv vor, was entfernt werden soll, sodass manuelle Auswahlen und Bearbeitungen entfallen. Neben diesen Funktionen bietet das Galaxy Z Fold7 Vertrautheit und Langlebigkeit in einem auffälligen neuen Design, das sich zu etwas Außergewöhnlichem entfaltet.

Das Galaxy Z Flip7 vereint die Leistungsstärke, Intelligenz und Persönlichkeit eines Flaggschiffmodells in einer kompakten und ikonischen Form. Mit dem randlosen FlexWindow können Nutzer sich selbst verwirklichen, wichtige Funktionen auf einen Blick aufrufen und in Verbindung bleiben ganz ohne das Gerät zu öffnen. Das Galaxy Z Flip7 wurde für einen dynamischen Lebensstil entwickelt und verändert die Art und Weise, wie Nutzer Inhalte aufnehmen und teilen von makellosen Selfies bis hin zu kinoreifen Videos, und das alles mit der Agilität und Kreativität, die nur Flip-Geräte bieten können. Mit Bar4 werden nützliche Informationen direkt im FlexWindow des Galaxy Z Flip7 angezeigt, damit Nutzer ihren Tag im Griff behalten können, z. B. welcher Song gerade läuft, der Trainingsfortschritt und sogar die voraussichtliche Ankunftszeit von Mitfahrgelegenheiten auf einen Blick. Mit Gemini Live können Nutzer außerdem das, was sie über ihre Kamera sehen, teilen und direkt über FlexWindow in Echtzeit mit Gemini chatten. So können sie beispielsweise während einer Autofahrt mit ihrem Hund nach Reisetipps fragen oder sich Outfit-Vorschläge für das aktuelle Wetter geben lassen. Benutzer können die Kamera auch einfach im Flex-Modus freigeben und mit Gemini freihändig kommunizieren. Mit der FlexCam des Galaxy Z Flip7 ist es einfacher denn je, das perfekte Selfie aufzunehmen. Echtzeitfilter im FlexWindow verbessern die FlexCam-Selfies der Benutzer sofort, sodass sie ohne zusätzliche Bearbeitung gepostet oder geteilt werden können. Und mit lustigen neuen Funktionen wie Portrait Studio5 für Haustiere können Nutzer jedes aufgenommene oder heruntergeladene Haustierfoto sofort in ein Kunstwerk verwandeln. Sie können aus Stilen wählen, die künstlerischen Gemälden, 3D-Cartoons, Fischaugenobjektiv-Fotos oder professionellen Porträts ähneln, und mit einem einzigen Fingertipp rahmungswürdige Meisterwerke schaffen.

Jahrelange bahnbrechende Entwicklungsarbeit hat dazu geführt, dass sich faltbare Geräte zu flexiblen Leinwänden für das neue KI-Erlebnis entwickelt haben. Als neue Klasse von Smartphones, die sich nahtlos in das Leben der Nutzer einfügen und es bereichern, stehen das Galaxy Z Fold7 und das Galaxy Z Flip7 für diese Errungenschaft. Vertraut und doch transformativ, vereinen sie Leistung, Mobilität, Stil und Substanz, ganz gleich, ob Nutzer ein revolutionäres Erlebnis auf höchstem Niveau oder ein KI-Kraftpaket suchen, das in jede Hosentasche passt. Da sich Formfaktoren weiterentwickeln und sich in Aussehen und Funktionsweise verändern, stellt diese Generation von Faltgeräten den nächsten Sprung in der Smartphone-Innovation dar.

Galaxy Watch8-Serie: Ultra-Komfort trifft auf Gesundheitsmotivation in Echtzeit

Die Galaxy Watch8-Serie bestehend aus der Galaxy Watch8 und der Galaxy Watch8 Classic vervollständigt das Galaxy-Ökosystem und bringt den gleichen Geist der Neugestaltung, der auch die neuen Smartphones auszeichnet, an das Handgelenk. Die Galaxy Watch8 verfügt über fortschrittliche Sensortechnologie und bietet ein intuitives, KI-gestütztes Erlebnis, das den Nutzern ein gesünderes und vernetzteres Leben ermöglicht. Das ultradünne, gepolsterte Design und das Dynamic Lug-System passen sich natürlich an und sorgen für ganztägigen Tragekomfort und einen präziseren Sensorkontakt. Durch die Nutzung des BioActive Sensors von Samsung für die kontinuierliche Gesundheitsüberwachung liefern die Uhren Echtzeit-Einblicke und sofortige Belohnungen oder Warnmeldungen zu Schlaf, Stress, Ernährung und Aktivität und verwandeln so gesunde Vorsätze in unmittelbares, motivierendes Feedback6. Darüber hinaus verfügt die Galaxy Watch8 als erste Smartwatch über den Antioxidant Index7, mit dem Nutzer in nur fünf Sekunden ihren Carotinoidspiegel messen und fundierte Entscheidungen für einen gesunden Lebensstil treffen können.

Erleben Sie die Galaxy Z-Serie und die Watch8-Serie hautnah in den Galaxy Experience Spaces

Nach der Unpacked-Veranstaltung eröffnete Samsung seine Galaxy Experience Spaces in großen Städten wie Dubai, London, New York, Paris und Seoul. Diese Räume wurden konzipiert, um Verbrauchern frühzeitig praktische Erfahrungen mit den neuesten Galaxy-Geräten zu ermöglichen. In interaktiven Bereichen wurden das Design, die Leistung und die Galaxy AI-Funktionen der Geräte vorgestellt. Samsung arbeitete auch mit lokalen Gemeinschaften wie Lauf- und Fotografie- sowie Skateboard-Gruppen zusammen, um verschiedene Veranstaltungen zu organisieren, bei denen die Besucher lernten, wie sie ihre neuen Geräte optimal nutzen können.

Darüber hinaus hat Samsung auf Samsung.com eine neue Funktion zur Suche nach Experience Stores eingeführt, mit der Nutzer ganz einfach Geschäfte in ihrer Nähe finden und die neuesten Geräte persönlich ausprobieren können.

Verfügbarkeit

Das Galaxy Z Fold7, das Galaxy Z Flip7, die Galaxy Watch8 und die Galaxy Watch8 Classic sind ab dem 25. Juli auf Samsung.com und in Geschäften in 49 Märkten erhältlich, bevor sie in über 110 Märkten weltweit auf den Markt kommen. Das Galaxy Z Fold7 ist in den Farben Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack8 und Mint9 (exklusiv online) erhältlich. Das Galaxy Z Flip7 ist in den Farben Jetblack, Blue Shadow, Coralred10 und Mint11 (exklusiv online) erhältlich. Das Galaxy Z Flip7 FE, das das faltbare Erlebnis einem breiteren Publikum zugänglich macht, ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Bislang hat sich Blue Shadow weltweit als beliebteste Farbe für das Galaxy Z Fold7 und das Z Flip7 herauskristallisiert und macht fast 40 der Vorbestellungen für beide Geräte aus.

Die Galaxy Watch8 ist in zwei Größen erhältlich 44 mm und 40 mm und in den Farben Graphite oder Silver. Die Galaxy Watch8 Classic ist in 46 mm in Schwarz oder Weiß erhältlich, während die neue Galaxy Watch Ultra in vier Titan-Ausführungen angeboten wird, darunter das neue Titanblau.

Für noch mehr Sicherheit bietet Samsung Care+12 umfassenden Schutz bei Unfallschäden, Reparaturen und Ersatzgeräten. Und für Nutzer, die immer die neueste Technologie haben möchten, führt Samsung den neuen Galaxy Club ein.

Mit dem Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 und Galaxy Z Flip7 FE erhalten Nutzer 6 Monate lang kostenlosen Zugang zu Google AI Pro und 2 TB Cloud-Speicher.

Weitere Informationen zur Galaxy Z-Serie und zur Galaxy Watch8-Serie finden Sie unter: Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com und Samsung.com.

