© Foto: Barbara Gindl - picture alliance

Der Spezialmotorenhersteller und rüstungsnahe Konzern Steyr Motors hat, wie am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, neue Aufträge erhalten. Für Steyr Motors läuft es unverändert gut Der erst im vergangenen Jahr an die Börse gegangene, im März zwischenzeitlich durchgestartete österreichische Spezialmotorenhersteller verzeichnet einen ungebrochen hohen Auftragseingang. Nach der Vertiefung seiner Partnerschaft mit dem niederländischen Verteidigungsunternehmen Defenture, für den Steyr Motors M16-Dieselmotoren liefern wird, hat der Konzern vor dem Wochenende eine Reihe weiterer Auftragseingänge bekannt gegeben. Motoren jetzt auch für maritime Anwendungen Wie das Unternehmen am …