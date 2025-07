DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sinkt im Mai um 0,5 Prozent

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Mai saison- und kalenderbereinigt um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau um 18,3 Prozent ab, während der Auftragseingang im Tiefbau um 17,4 Prozent stieg. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von März bis Mai um 7,6 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: plus 0,6 Prozent - Tiefbau: plus 13,9 Prozent).

Inflation im Großraum Tokio im Juli leicht abgeschwächt

Die Inflation im Großraum Tokio hat im Juli leicht nachgelassen. Die Kernverbraucherpreise, die frische Lebensmittel ausklammern, stiegen in der Region um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Juni waren sie noch um 3,1 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten in einer Umfrage des Datendienstleisters Quick mit einem Anstieg um 2,9 Prozent gerechnet. Die Entwicklung signalisiert, dass die japanische Notenbank mehr Zeit hat, die Auswirkungen der US-Zölle vor ihrer nächsten Zinserhöhung abzuschätzen.

Zinspolitik auf der Baustelle: Trump und Powell im Schlagabtausch

Als US-Präsident Donald Trump und der Fed-Chairman Jerome Powell am Donnerstag mit weißen Schutzhelmen die Baustelle der US-Notenbank besichtigten, begannen sie fast sofort, sich über die Kosten für die Renovierung zweier historischer Gebäude durch die Zentralbank zu streiten. Als Powell Trumps Behauptung überprüfte, die Kosten von 2,5 Milliarden Dollar seien auf 3,1 Milliarden Dollar gestiegen, zog Trump ein Stück Papier aus seiner Anzugsjacke und reichte es Powell. Der Fed-Chairman setzte seine Brille auf und studierte es. "Sie haben gerade ein drittes Gebäude hinzugefügt, Sir", sagte Powell und bezog sich dabei auf ein angrenzendes Bürogebäude, das die Fed 2021 fertig renoviert hat.

Frankreich/Verbrauchervertrauen Juli 89 (Juni: 88)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 88

Schweden Juni Arbeitslosenquote 9,4%

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Juli -19 (Juni: -18)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: -20

GB/Einzelhandelsumsatz Juni +0,9% gg Vm; +1,7% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Juni PROG: +1,5% gg Vm; +2,2% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Juni +0,6% gg Vm; +1,8% gg Vj

