DJ Eni erhöht Cashflow-Prognose - Aktienrückkauf bestätigt

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Eni hat trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im zweiten Quartal seine Jahresziele zum Teil angehoben, Außerdem bestätigte der italienische Öl -und Gaskonzern, trotz des Gegenwinds bei Rohstoffen und Währungen im Laufe des Jahres Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro zurückzukaufen.

Wie Eni mitteilte, hat sich der Nettogewinn im Quartal halbiert, er sank auf 543 Millionen Euro von 1,17 Milliarden im Vorquartal. Auf bereinigter Basis betrug der Nettogewinn 1,13 Milliarden Euro, er lag über den 930 Millionen Euro, die Analysten in einem vom Unternehmen erstellten Konsens erwartet hatten.

Der Energiekonzern erwartet nun einen Cashflow vor Betriebskapital von rund 11,5 Milliarden Euro, was einer Steigerung von rund 500 Millionen Euro gegenüber der vorherigen Prognose entspricht. Auch rechnet das Unternehmen nun etwa mit 3 Milliarden Euro durch Effizienzsteigerungen anstatt 2 Milliarden Euro.

Eni bestätigte seine Pläne für 2025, über eine höhere Dividende und ein Rückkaufprogramm seine Aktionäre an den Ergebnissen partizipieren zu lassen. Die Dividende soll um 5 Prozent auf 1,05 Euro je Aktie steigen. Die erste Tranche der Dividende für 2025 in Höhe von 0,26 Euro je Aktie soll am 24. September ausgezahlt werden.

July 25, 2025 03:06 ET (07:06 GMT)

