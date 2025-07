MTU Aero Engines (MTU) meldete für das zweite Quartal 2025 überzeugende Zahlen. Umsatz, bereinigtes EBIT und bereinigter Nettogewinn übertrafen die Markterwartungen um 3 %, 19 % bzw. 20 %, was insbesondere auf eine starke Entwicklung im zivilen OEM-Teilsegment zurückzuführen ist. Die bereinigten Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 17 % auf 2,05 Mrd. EUR, das bereinigte EBIT legte um 41 % auf 357 Mio. EUR zu, wobei sich die Marge um bemerkenswerte 3,0 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 17,4 % verbesserte (+3,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal) - dank einer vorteilhaften Entwicklung im zivilen OEM-Mix. Das Management zeigt sich zuversichtlich, die kürzlich angehobene Prognose für 2025 zu erreichen und erwartet einen Umsatz von 8,6 bis 8,8 Mrd. EUR sowie ein bereinigtes EBIT-Wachstum von 20-25 % im Jahresvergleich. Der Verteidigungsbereich bleibt ein strategischer Wachstumstreiber, während große Auftragsbestände bei Großraumflugzeugen und eine angespannte globale MRO-Kapazität - zusätzlich zu jüngsten Investitionen in die LEAP- und GEnx-MRO-Kapazitäten - MTUs langfristige Wachstumsstory untermauern. Ein Risiko bleibt jedoch die Währungsseite, da das USD-Exposure über 2025 hinaus nur noch teilweise abgesichert ist. Wir passen unsere langfristigen Schätzungen leicht an und bestätigen unsere HALTEN-Empfehlung mit einem Kursziel von 370,00 EUR (zuvor: 360,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mtu-aero-engines-ag





