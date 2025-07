HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 26 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe im ersten Halbjahr seine Erwartungen locker übertroffen und zudem die Jahresziele erhöht, schrieb Christoph Greulich in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Selbst nach dem starken Anstieg habe die im Branchenvergleich immer noch günstige Aktie Luft nach oben./rob/gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000FTG1111

