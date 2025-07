Berlin (ots) -Berlin 2025 - Gemeinsam stark: Keine Kürzungen bei queerer Infrastruktur!Zum Berliner CSD 2025 positioniert sich die Schwulenberatung Berlin gemeinsam mit Partnerorganisationen klar gegen die geplanten Kürzungen im Bereich queerer Sozialarbeit und Infrastruktur. Unter dem Motto "Nie wieder still" - für queere Rechte, soziale Teilhabe und eine solidarische Stadtgesellschaft.Im Juli 2025 bringen das Lesbisch-schwule Stadtfest und der Berliner CSD wieder hunderttausende Menschen auf die Straße - laut, bunt und sichtbar. Doch in diesem Jahr steht mehr auf dem Spiel als nur die symbolische Präsenz: Die angekündigten Kürzungen öffentlicher Mittel gefährden konkret die Arbeit queerer Träger und damit das soziale Netz für viele LSBTI*-Menschen in Berlin.Gerade jetzt - in einer Zeit zunehmender Queerfeindlichkeit, gesellschaftlicher Spaltung und wachsender Unsicherheiten - sind queere Anlaufstellen und sichere Räume unverzichtbar. Die Schwulenberatung Berlin steht gemeinsam mit: ABqueer, AHA - Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft, RuT - Rad und Tat, LesLeFam e.V., HILFE-FÜR-JUNGS e.V., QUEERHOME*, L-Support, Sonntags-Club e.V., MUT - Traumahilfe für Männer*, berliner jungs, die Inter*Trans*Beratung Queer Leben, sidekicks Berlin und Checkpoint BLN sowie vielen weiteren Akteur*innen der queeren Community für eine offene, gerechte und vielfältige Stadt."Unsere Angebote richten sich an Menschen, die häufig von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind - darunter queere Geflüchtete, ältere LSBTIQ*, wohnungslose oder psychisch erkrankte Menschen. Diese Angebote sind kein Luxus, sondern soziale Notwendigkeit", betont die Schwulenberatung Berlin.Die Schwulenberatung Berlin fordert daher gemeinsam mit ihren Partnern:Keine Kürzungen bei queeren Trägern! Vielfalt braucht Räume, Strukturen und sichere Finanzierung. Berlin muss Regenbogenhauptstadt bleiben - mit starken, handlungsfähigen Organisationen an der Seite queerer Menschen.Pressekontakt:Schwulenberatung BerlinPascal Ferro- Öffentlichkeitsarbeit-p.ferro@schwulenberatungberlin.deOriginal-Content von: Schwulenberatung Berlin gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80130/6083907