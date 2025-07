DJ Siemens Energy übernimmt Anteil von JV-Partner an Wartungsfirma RWG

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Siemens Energy nimmt seinem Joint-Venture-Partner John Wood Group dessen Anteile an dem Wartungsunternehmen RWG ab. Wie die John Wood Group mitteilte, hat sie seine Vereinbarung über den Verkauf eines Anteils von 50 Prozent an RWG an Siemens Energy getroffen. Der Preis beträgt 135 Millionen US-Dollar in bar.

Der Verkauf soll Ende 2025 oder Anfang 2026 abgeschlossen werden. John Wood will den Erlös für den Schuldenabbau verwenden. RWG bietet Reparatur und Wartungsdienste für industrielle Gasturbinen an.

July 25, 2025 03:41 ET (07:41 GMT)

