Kann ein privater Krankenversicherer verpflichtet sein, teurere Speziallinsen zu zahlen? Das OLG Frankfurt am Main entschied zugunsten einer Patientin und stellt klar: Trifokale Linsen können bei grünem Star medizinisch notwendig sein. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) hat in einer aktuellen Pressemitteilung darüber informiert, dass die Implantation trifokaler Linsen - anstelle von Standardlinsen - bei einem diagnostizierten grünen Star medizinisch notwendig sein kann. In dem zugrunde ...

