Tendam ist Spaniens zweitgrößter Bekleidungskonzern nach Marktanteil und einer der führenden Omnichannel-Bekleidungskonzerne Europas.

Die 12 etablierten Modemarken von Tendam bieten Vielfalt und internationale Präsenz und vertiefen damit die Präsenz der Group in konsumorientierten Branchen.

Die Transaktion mit einem Unternehmenswert von 5,6 Mrd. AED (1,3 Mrd. EUR) positioniert die Multiply Group als wichtigen Akteur in der globalen Einzelhandels- und Bekleidungsbranche.

Die Multiply Group (ADX: MULTIPLY), eine in Abu Dhabi ansässige Investmentholdinggesellschaft, die weltweit in Unternehmen investiert und diese betreibt, hat heute mit der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Tendam, Spaniens zweitgrößtem Bekleidungskonzern gemessen am Marktanteil, ihre erste größere Investition in Europa abgeschlossen1. Durch die Transaktion verdoppelt sich das operative EBITDA von Multiply nach Konsolidierung und das Geschäftsmodell wird erweitert, um herausragende Unternehmen zu erwerben, Potenziale durch Kapital und Technologie zu erschließen und eine nachhaltige Marktführerschaft zu sichern.

Als einer der führenden Omnichannel-Bekleidungskonzerne Europas betreibt Tendam mehr als 1.800 Verkaufsstellen und erfolgreiche digitale Treueprogramme in über 80 Märkten, darunter Spanien, Portugal, Frankreich, die Vereinigten Arabischen Emirate und Lateinamerika, wodurch das Unternehmen in der sich wandelnden Einzelhandelslandschaft gut positioniert ist. Von erschwinglicher Mode bis hin zu Premium-Styles bedient das diversifizierte Portfolio des Unternehmens mit 12 etablierten Marken verschiedene Kundensegmente durch seine führenden Modemarken wie Women'secret, Springfield, Cortefiel und Pedro del Hierro.

Multiply hält nun eine Mehrheitsbeteiligung von 67,91 an Castellano Investments S.À R.L. ("Unternehmen") (dem Eigentümer von Tendam Brands S.A.U. und anderen Tochtergesellschaften), wobei Llano Holdings S.À R.L. und Arcadian Investments S.À R.L., die Unternehmensinvestitionsvehikel von CVC Funds und PAI Partners, als Minderheitsaktionäre verbleiben.

Mit dieser Investition vertieft die Multiply Group ihre Investitionen in konsumorientierte Branchen und etabliert sich im Einzelhandels- und Bekleidungssektor, wobei Tendam zu einem Plattformunternehmen innerhalb des Geschäftsbereichs Retail Apparel von Multiply wird.

Multiply wird die nächste Wachstumsphase von Tendam anführen. Dieses Wachstum basiert auf einer weiteren internationalen Expansion in Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Die Einbindung von KI in alle Bereiche des Unternehmens, von der Beschaffung bis zum Kundenservice, wird diesen Wachstumsprozess unterstützen und die bereits vorhandene digitale Infrastruktur des Unternehmens optimal nutzen. Darüber hinaus wird Multiply das Unternehmen bei gezielten Fusionen und Übernahmen unterstützen, um neue Marken und Kategorien einzuführen.

Samia Bouazza, Group CEO und Managing Director der Multiply Group, sagte: "Diese Übernahme markiert den strategischen Einstieg der Multiply Group in den Einzelhandels- und Bekleidungssektor. Durch die Sicherung einer Mehrheitsbeteiligung an einer führenden Omnichannel-Plattform investieren wir in ein zukunftsorientiertes, leistungsstarkes Geschäftsmodell, das von einem hervorragenden Managementteam unterstützt wird. Auf starken, etablierten Eigenmarken aufgebaut, bietet die Plattform die Flexibilität und Weitsicht, um in neue Kategorien zu expandieren und aufstrebende Marken weltweit zu skalieren. Mit unserer Expertise in der Schaffung von Synergien, dem Einsatz von KI und der Umsetzung strategischer Fusionen und Übernahmen sind wir bestens aufgestellt, um das Wachstum zu beschleunigen und langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Aus strategischer Sicht bietet die Übernahme der Multiply Group eine bedeutende Chance, die starke Markenplattform und die bewährte Leistungsfähigkeit von Tendam zu nutzen, um das künftige Wachstum voranzutreiben, unterstützt durch günstige Konsumtrends auf dem globalen Bekleidungseinzelhandelsmarkt.

Jaume Miquel, Chairman und CEO von Tendam, betonte: "Heute beginnen wir eine neue Ära. Gemeinsam werden die Aktionäre und das Managementteam das Potenzial von Tendam voll ausschöpfen, unsere Marken auf neue Formate, Märkte und Kanäle ausweiten, unterstützt durch fortschrittliche künstliche Intelligenz und digitale Technologie, und durch ein einzigartiges, konkurrenzloses Omnichannel-Marken-Ökosystem für stärkeres Wachstum und höhere Rentabilität sorgen."

Seit 2020 verzeichnet Tendam unter der Leitung seines bewährten Managementteams ein stetiges Wachstum gegenüber dem Vorquartal und stärkt sein Geschäftsmodell in seinen Kernmärkten bei gleichzeitiger Ausweitung seiner internationalen Präsenz. Ende Juni 2025 meldete das Unternehmen für die letzten zwölf Monate einen Umsatz von 1,4 Mrd. EUR und ein EBITDA nach IFRS 16 von 340,7 Mio. EUR.

Die Multiply Group wurde bei der Transaktion von Greenhill (einem Tochterunternehmen von Mizuho), Hogan Lovells und KPMG beraten. Castellano und seine derzeitigen Aktionäre wurden von Uria Menendez beraten. Ramón Hermosilla Abogados und Latham Watkins LLP waren Rechtsberater von Tendam bei dieser Transaktion.

ÜBER DIE MULTIPLY GROUP

Multiply Group PJSC ist eine in Abu Dhabi ansässige Investmentholdinggesellschaft, die weltweit in transformative, Cashflow generierende Unternehmen investiert und diese betreibt.

Die Multiply Group, bekannt für ihre charakteristische Wachstumsorientierung, wird weiterhin Kapital in ihre beiden unterschiedlichen Geschäftsbereiche investieren, die beide einen disziplinierten Investitionsansatz verfolgen und eine konsistente, nachhaltige Wertschöpfung für unsere Aktionäre auf kurze, mittlere und lange Sicht gewährleisten.

Multiply, die Investitionen und Aktivitäten in langfristigen strategischen Branchen, investiert und operiert derzeit in den Bereichen Mobilität, Energie und Versorgung, Medien und Kommunikation, Wellness und Schönheit sowie Einzelhandel und Bekleidung. Die Kerninvestitionen sorgen für langfristige wiederkehrende Erträge, mit denen ergänzende Akquisitionen getätigt werden.

Multiply+, die Group engagiert sich darüber hinaus in opportunistischen, branchenunabhängigen Investitionen, hauptsächlich über Minderheitsbeteiligungen an privaten und öffentlichen Märkten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.multiply.ae.

Über Tendam

Tendam ist ein führender europäischer Multibrand- und Omnichannel-Einzelhändler für Bekleidung und gemessen am Marktanteil der zweitgrößte Anbieter Spaniens. Das Unternehmen ist im Premium-Massenmarktsegment tätig und basiert auf einem vollständig integrierten, kundenorientierten und datengesteuerten Ökosystem. Das Unternehmen verfügt derzeit über 12 Eigenmarken: Women'secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE, Milano und die Kinderbekleidungslinie Springfield Kids. Tendam verkauft außerdem fast 200 ausgewählte Marken von Drittanbietern über seine Multibrand-Omnichannel-Plattform.

Derzeit ist Tendam in mehr als 80 Ländern mit über 1.800 Verkaufsstellen (darunter eigene Geschäfte, Corners und Franchises) sowie online mit 33 Websites für acht eigene Marken, sechs Apps und weiteren Websites und Marktplätzen von Drittanbietern vertreten. Die Unternehmenswebsite von Tendam finden Sie unter www.tendam.es

1 Der Erwerb der Geschäfte von Tendam in Bosnien und Herzegowina wird erst nach Genehmigung durch die zuständige Wettbewerbsbehörde wirksam, die in Kürze erwartet wird.

