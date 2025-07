Berlin (ots) -Ein Möbelhersteller in Baden-Württemberg stärkt seine Energieautarkie mit Solarstrom vom eigenen Dach. Eine Bäckerei in Hessen investiert in eine moderne Bio-Reforming-Technologie. In einem Pflegeheim übernehmen Roboter einfache Aufgaben, um das Pflegepersonal zu entlasten. Ein Taxiunternehmer in Hamburg stellt seine Flotte auf Elektrofahrzeuge um, und ein Radiologe modernisiert sein MRT-System und baut einen neuen Hightech-Standort auf. Was alle diese Investitionen verbindet: Sie wurden über Leasing realisiert.Der Leasing-Report 2025 "Zeit für Aufbruch - Investieren in Deutschlands Zukunft" des Bundesverbands Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) zeigt anhand konkreter Kundenbeispiele, wie Unternehmen dank Leasing auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten investieren. Die Projekte reichen von Mobilität über Digitalisierung und Nachhaltigkeit bis zur Energieeffizienz. "Leasing ist längst Teil strategischer Unternehmensplanung und wird gezielt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit genutzt", erläutert BDL-Hauptgeschäftsführerin Dr. Claudia Conen bei der Vorstellung des Reports.Der Leasing-Report liefert belastbare Zahlen zur Bedeutung von Leasing in einem wirtschaftlich angespannten Umfeld. 2024 finanzierte die Branche Investitionen in Höhe von rund 80,4 Milliarden Euro. Dies entspricht knapp einem Viertel aller gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen in Deutschland. "In einem Umfeld, in dem viele Unternehmen ihre Investitionspläne überdenken oder aufschieben, ermöglicht Leasing Investitionen ohne Kapitalbindung und erhöht die Planungssicherheit. Besonders gefragt sind Leasing-Lösungen bei digitalen, nachhaltigen oder technologieintensiven Vorhaben", erklärt Conen.Die Ergebnisse einer repräsentativen Marktstudie bestätigen den Trend. 60 Prozent der im Frühjahr 2025 befragten Unternehmen ziehen regelmäßig Leasing für ihre Investitionspläne in Betracht, 82 Prozent davon entscheiden sich schließlich dafür. Insbesondere für die Finanzierung von Investitionen in die Transformation ist Leasing nach dem Cashflow die erste Wahl. Hauptgründe sind laut Studie die Planbarkeit, der Zugang zu moderner Technik und die Schonung von Liquidität. "Seit der Corona-Pandemie spielt der Liquiditätserhalt im Mittelstand eine noch größere Rolle. Ein Faktor, der Leasing zusätzlich Rückenwind verleiht."Appell an die PolitikTrotz dieser Dynamik sieht die Branche politischen Handlungsbedarf, denn in der Praxis stoßen viele investitionswillige Unternehmer auf Hürden, wie Expertinnen und Experten aus der Branche im Report bestätigen. Staatliche Förderung schloss zum Beispiel Leasing oft aus, weil die Politik statt der Wirkung auf den Kapitalstock die zwingende Übertragung des Eigentums im Blick hatte. Dadurch konnten die mit einer Nutzung verbundenen Chancen nicht wahrgenommen werden. Der BDL fordert daher, die Eckdaten in neuen Förderprogrammen anzupassen und Benachteiligungen einzelner Finanzierungsarten abzubauen. Unternehmen könnten dann dank Leasing Investitionen angehen, schnell umsetzen und diese flexibel finanzieren.Leasing bei Elektroauto-Förderung berücksichtigenDifferenziert bewertet die Hauptgeschäftsführerin die ersten Maßnahmen der neuen Bundesregierung. Positiv hebt sie die Pläne zum Abbau von Bürokratie, zur Digitalisierung der Verwaltung sowie steuerliche Anreize für Investitionen hervor. Korrekturbedarf sieht sie hingegen bei der steuerlichen Förderung von Elektroautos: "Über 60 Prozent der neu zugelassenen E-Fahrzeuge sind geleast. Die Sonderabschreibung von 75 Prozent beim Autokauf geht daher am Markt vorbei." Conen plädiert für zusätzliche Anreize, etwa einen pauschalen Betriebskostenfaktor von 1,5 für Leasing-Raten von Elektroautos.Unterstützung erhält der Verband von Ökonom Prof. Dr. Henning Vöpel. In einem Gastbeitrag spricht sich der Direktor des Centrums für Europäische Politik für eine Investitionsagenda 2030 aus, die auf drei Pfeilern ruht: Investitionen mit Wachstumseffekt müssten Vorrang haben, Strukturreformen entschlossen umgesetzt und marktwirtschaftliche Anreize gezielt gestärkt werden. Leasing könne als nutzungsorientierte Finanzierungsform dazu beitragen, die Einführung innovativer Technologien zu beschleunigen.Leasing-Branche ist attraktiver ArbeitgeberIm Leasing-Report 2025 kommt auch der Nachwuchs der Branche zu Wort. Junge Fachkräfte erzählen, warum Leasing für sie ein Job mit Perspektive ist. Die Young Professionals sind u. a. in den Bereichen Marketing, Personal oder Risikomanagement tätig und können früh Verantwortung übernehmen. Sie erleben unmittelbar, wie ihre Arbeit dazu beiträgt, Innovationen und Nachhaltigkeit voranzubringen.Der vollständige Leasing-Report ist online unter jahresbericht.leasingverband.de veröffentlicht.Pressekontakt:BDL Bundesverband Deutscher Leasing-UnternehmenHeike Schur, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 030/20 63 370, schur@leasingverband.dewww.leasingverband.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60394/6083967