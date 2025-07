Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 28.07.2025- (Nr. 272) Gefährliche Abfälle, Jahr 2023- (Nr. 273) Vorläufige Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen), Jahr 2024- (Nr. N039) Fertighäuser: Baufertigstellungen und Preise, Jahr 2024Dienstag, 29.07.2025- (Nr. 274) CO2-Emissionen der privaten Haushalte, im Straßenverkehr und aus der Energieversorgung, Jahr 2023- (Nr. 275) Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2024- (Nr. 276) Auszubildende in der Pflege (Pflegefachfrau/-mann, endgültige Ergebnisse), Jahr 2024- (Nr. 31) Zahl der Woche zum internationalen Tag des Bieres (01.08.2025): Produktion von alkoholfreiem Bier und Biermischgetränken, Jahre 2014 - 2024Mittwoch, 30.07.2025- (Nr. 277) Umsatz im Einzelhandel, Juni 2025- (Nr. N040) Unfälle mit E-Scootern: Ursachen, Beteiligte und örtliche Besonderheiten, Jahr 2024- (Nr. 278) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 2. Quartal 2025, 10:00 UhrDonnerstag, 31.07.2025- (Nr. 279) Außenhandelspreise, Juni 2025- (Nr. 280) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Juni 2025- (Nr. 281) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Juli 2025 (im Laufe des Tages)Freitag, 01.08.2025- (Nr. 282) Absatz von Bier, 1. Halbjahr 2025- (Nr. 283) BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger, Jahr 2024- (Nr. 284) Reiseverhalten: Reisen ins In- und Ausland, Privat- und Geschäftsreisen, genutzte Verkehrsmittel und Ausgaben, Jahr 2024(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6083965