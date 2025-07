Berlin (ots) -Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen - und mit ihnen auch die Anforderungen an eine sichere Arzneimittelversorgung. Was für Sonnencreme und Trinkflasche selbstverständlich ist - der richtige Schutz vor Hitze und Licht - wird bei Arzneimitteln oft vergessen. Dabei sind sie gegenüber Hitze, Licht und Feuchtigkeit besonders empfindlich."Die meisten Arzneimittel sollten kühl und trocken gelagert werden", erklärt Dr. Elmar Kroth, stellvertretender Hauptgeschäftsführer von Pharma Deutschland. Temperaturen über 25 Grad, direkte Sonneneinstrahlung oder feuchte Räume wie das Badezimmer können Qualität und Wirksamkeit deutlich beeinträchtigen. Noch heikler wird es, wenn Arzneimittel nicht im Haushalt lagern, sondern gerade unterwegs sind - zum Beispiel im Auto oder im Koffer.Auch Online-Apotheken stehen in den Sommermonaten vor logistischen Herausforderungen. Die Arzneimittel müssen nicht nur zuverlässig verpackt, sondern auf dem Transportweg auch vor Hitzeeinwirkung geschützt werden. Temperaturstabile Verpackungslösungen, schnelle Lieferwege und gut sichtbare und verständliche Hinweise zur richtigen Lagerung nach der Zustellung sind entscheidende Qualitätsmerkmale. Denn anders als in der Vor-Ort-Apotheke, wo die Kühlung bis zur Abgabe sichergestellt ist, liegt bei Versandapotheken ein Teil der Verantwortung auch beim Transportdienstleister - und letztlich bei den Empfänger:innen."Doch auch zu Hause gilt: Arzneimittel gehören nicht auf die Fensterbank, nicht ins Auto und nur dann in den Kühlschrank, wenn dies ausdrücklich im Beipackzettel angegeben ist", so Dr. Elmar Kroth weiter. "Ideal ist meist eine Lagerung bei einer Raumtemperatur zwischen 15 und 25 Grad Celsius. Wer unsicher ist, kann sich sowohl in Apotheken vor Ort als auch bei Versandapotheken beraten lassen."Sichtbare Veränderungen an Arzneimitteln - wie Verfärbungen, Risse, ein ungewöhnlicher Geruch oder Konsistenzveränderungen - sind Warnsignale. In solchen Fällen sollte das Präparat keinesfalls weiterverwendet werden. Besonders Tabletten, Säfte, Injektionslösungen oder Salben reagieren empfindlich auf falsche Lagerung.Der Sommer verlangt also nicht nur uns selbst einiges ab, sondern auch den Produkten, die unsere Gesundheit schützen sollen. Umso wichtiger ist es, dass alle Beteiligten - Verbraucher:innen, Apotheken und Logistikpartner - gemeinsam auf eine sichere Arzneimittelversorgung achten._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/X: https://x.com/PharmaDeuOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6083964