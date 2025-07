Düsseldorf (ots) -- Bankkaufleute, Finanzassistenten, Kaufleute für Büromanagement und Dual Studierende starten ihr Berufsleben- Entwicklung zur Universalbank sorgt für spannende Aufgabenfelder- Flexibilität beim Lernen und bei der wöchentlichen Arbeitszeit mit "Blended-Learning-Konzept" und Teilzeit-AusbildungAm 1. August bzw. September starten 238 neue Auszubildende und Dual Studierende bei der TARGOBANK ihren Weg ins Berufsleben (2024: 216). Darunter befinden sich größtenteils angehende Bankkaufleute und Finanzassistenten sowie angehende Kaufleute für Büromanagement. Auch Dual Studierende der Fächer Business Administration, Wirtschaftspsychologie, Management & Digitalisierung, Wirtschaftsinformatik, und Betriebswirtschaftslehre - Fachrichtung Bank - starten bei der TARGOBANK. Auf die neuen Kolleginnen und Kollegen warten spannende Aufgaben, denn die TARGOBANK wächst und erweitert auf dem Weg zur Universalbank kontinuierlich ihre Angebotspalette. Zuletzt hat die Bank etwa ihren Neo-Broker "Joe Broker" auf den Markt gebracht.Ihre ersten Tage in der Praxis verbringen die neuen Kolleginnen und Kollegen in ihren jeweiligen Abteilungen und Filialen. Darauf folgen Start-Seminare in der TARGOBANK Akademie in Radevormwald, bevor die Ausbildung oder das Duale Studium an den Einsatzorten weitergeht.Ausbildung mit Praxisnähe - vom ersten Tag anBei der Ausbildung setzt die TARGOBANK einheitlich auf Praxisnähe und das vom ersten Tag an. "Dadurch ist die Ausbildung nicht nur abwechslungsreich, sondern von Beginn an mit Spaß und Verantwortung verbunden", sagt Dana Doroba, Leiterin Ausbildung HR Development & Engagement bei der TARGOBANK.Für die Theorie setzt die Bank auf "Blended Learning" ("gemischtes Lernen"), das Online- und Präsenztrainings miteinander verbindet. Hierfür hat die TARGOBANK ein digitales Lernkonzept entwickelt. Um dieses effektiv nutzen zu können, erhalten alle Auszubildenden und Dual Studierenden zudem einen Bildungszuschuss, der für die Anschaffung eines digitalen Endgeräts verwendet werden kann. "Unser Blended-Learning-Konzept ermöglicht unseren Nachwuchskräften, bedarfsgerecht und zeitlich flexibel zu lernen", erläutert Dana Doroba. Flexibilität bietet die Bank auch bei der Wochenarbeitszeit: Eine Ausbildung bei der TARGOBANK kann grundsätzlich auch in Teilzeit (https://jobs.targobank.de/berufsstart/ausbildung-duales-studium/ausbildung/) absolviert werden.TARGOBANK stellt weiter einDie TARGOBANK stellt in vielen Bereichen weitere Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende und Dual Studierende ein. Branchenfremde haben die Möglichkeit, sich für einen Quereinstieg zu bewerben. Freie Stellen (https://jobs.targobank.de/) sind derzeit in nahezu allen großen Bereichen der Bank zu finden. Die TARGOBANK wurde im Januar 2025 zum 19. Mal als "Top Employer Deutschland (https://targobank-magazin.de/newsroom/pressemitteilungen/targobank-wiederholt-als-top-employer-ausgezeichnet-4/)" ausgezeichnet. Besonders positiv bewertet wurden die Entwicklungsmöglichkeiten, das Gesundheitsmanagement und das "Employee Listening". Letzteres meint die Beteiligung der Mitarbeitenden durch Zufriedenheitsbefragungen sowie interne Social-Media-Gruppen und Communities.Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,8 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.400 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit über 77.000 Mitarbeitenden und 4.200 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2024 auf 66 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,8 Prozent.Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.frPressekontakt:TARGOBANK AGUnternehmenskommunikationpressestelle@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78980/6083987