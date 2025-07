Pflegefonds mit Einrichtungen in NRW vollständig gezeichnet Fast Facts: . IMMAC 127. Renditefonds vollständig platziert . Investition in zwei Pflegeeinrichtungen mit 150 Plätzen . Gesamtvolumen: 18,78 Millionen Euro . Prognostizierte Ausschüttung: 5,0 % p.a., steigend auf 5,25 % . Beitrag zur gerontopsychiatrischen Versorgung in NRW Haus Schöneck, Sonsbeck (©IMMAC) Haus Sebastian, ...

