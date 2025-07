Der Stimmung an der Börse - jedenfalls in den USA - ist Extraklasse. Der Fear & Greed Index von CNN notiert bei 75, bedeutet: extreme Gier. Normalerweise ist das ein Zeichen für äußerste Vorsicht. Doch dieses Mal gibt es gute Gründe, warum die Aktien in den kommenden Wochen weiter Gas geben könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...