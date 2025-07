DAX startet schwach in den Handelstag - Unsicherheit prägt die Märkte

Ein trüber Start für den deutschen Leitindex: Der DAX zeigt sich am Freitagvormittag schwächer, während die US-Vorgaben kaum Orientierung bieten. Die Wall Street tastet sich vorbörslich ohne klare Richtung durch den Handelstag - ein Spiegelbild der Unsicherheit, die derzeit viele Märkte prägt. Zwischen geopolitischen Spannungen, schwächelnden Konjunkturdaten und einer laufenden Berichtssaison bleibt die Nervosität hoch.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Konjunkturdaten aus Großbritannien sorgen für Stirnrunzeln: Die Einzelhandelsumsätze im Juni fielen mit einem Rückgang von 0,9 Prozent deutlich schwächer aus als erwartet - ein klares Signal für die Konsumzurückhaltung auf der Insel. Am Nachmittag richtet sich der Blick der Märkte auf die USA, wo die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht werden. Nach dem überraschend starken Anstieg im Vormonat rechnen Ökonomen nun mit einem kräftigen Rücksetzer - ein potenzieller Belastungsfaktor für die Zinserwartungen und die Marktstimmung.

Im Fokus:

Besonders im Rampenlicht steht heute die Aktie von Volkswagen. Vorbörslich deutlich unter Druck, reagiert das Papier auf eine Gewinnwarnung des Konzerns. Die Wolfsburger senkten ihre Prognose für die operative Marge spürbar - statt der bislang erwarteten 5,5 bis 6,5 Prozent sollen nun nur noch 4,0 bis 5,0 Prozent übrigbleiben. Hauptgründe: hohe US-Zölle, schwache Zahlen bei den Premiummarken Audi und Porsche sowie ein wachsender Anteil margenschwacher Elektroautos. Im zweiten Quartal brach der Nettogewinn um rund ein Drittel auf 2,29 Milliarden Euro ein.

Auch der italienische Energiekonzern Eni sorgt für Gesprächsstoff. Zwar belasteten die gesunkenen Ölpreise das Ergebnis im zweiten Quartal spürbar - der bereinigte Gewinn sank um rund 25 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro -, doch der Rückgang fiel weniger drastisch aus als befürchtet. Dank frühzeitiger Anpassungen bei Investitionen und Kosten zeigt sich das Unternehmen robust. Die bestätigten Ausschüttungspläne dürften bei Anlegern für Zuversicht sorgen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Dow Jones Bull UG7HTR 12,77 43282,427918 Punkte 30,37 Open End DAX® Bull UG5B0W 20,98 21991,828903 Punkte 11,48 Open End DAX® Bear UG2EN0 8,59 24923,436875 Punkte 8,32 Open End Euro Bund-Future 09/2025 Bull UG3LXG 10,93 118,141222 EUR 11,89 Open End Continental AG Bear UG6QQ1 1,92 94,667506 EUR 4,41 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.07.2025; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Broadcom Inc. Call HD6JCW 2,34 300,00 USD 12,41 17.12.2025 DAX® Put UG30SB 9,78 24300,00 Punkte 5,41 19.12.2025 Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,36 8,00 EUR 8,7 17.12.2025 Redcare Pharmacy N.V. Call UG76NZ 0,95 145,00 EUR 19,94 17.06.2026 Sartorius AG Call UG4VAL 2,91 200,00 EUR 3,68 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.07.2025; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Volkswagen AG Vz. Long HC15QZ 4,44 64,000575 EUR 3 Open End Volkswagen AG Vz. Long HC2887 2,01 71,999333 EUR 4 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 1,82 276,698212 USD 3 Open End DAX® Short UG2VAV 1,31 27332,372595 Punkte -8 Open End DAX® Short HD6QH1 0,93 28344,756651 Punkte -6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.07.2025; 10:20 Uhr;

