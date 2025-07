NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autobauer habe insgesamt ordentlich abgeschnitten und unter anderem wegen der Auswirkungen der US-Zölle den Ausblick gesenkt, schrieb Jose M Asumendi in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./rob/gl/la

