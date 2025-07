Mainz (ots) -Pulsierendes Nachtleben, glitzernde Fassaden, aber auch Mühsal und Düsteres. Was passiert, nach Sonnenuntergang in den großen Metropolen der Welt? Zwei neue Folgen der Reihe "Megacitys - wenn es Nacht wird in ..." sind ab jetzt im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. Im Fokus stehen Mumbai und Wien. Der Film von Johannes Hano über Mumbai läuft im ZDF am Donnerstag, 31. Juli 2025, 22.15 Uhr. Eine Woche später, am Donnerstag, 7. August 2025, 22.15 Uhr, ist der Film von Christian von Rechenberg über Wien zu sehen.In der Reihe "Megacitys - wenn es Nacht wird in ..." porträtieren ZDF-Korrespondenten Millionenstädte in ihrem Berichtsgebiet mit all ihren Besonderheiten. Der Fokus auf die Nacht ermöglicht unerwartete Einblicke und außergewöhnliche Geschichten."Megacitys - Wenn es Nacht wird in Mumbai"Mumbai: Finanz-, Handels- und Unterhaltungszentrum von Indien. Das New York von Süd-Asien - zumindest sagen das viele der Einwohner. Laut ihnen ist die Mentalität dieselbe: Hier ist alles möglich und harte Arbeit zahlt sich aus. Mumbai ist ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Lebensstile - und eine Stadt, die nie schläft. Queere Subkultur, Slum-Alltag, Frauen-Empowerment und spiritueller Starkult - in seinem Film taucht Asienkorrespondent Johannes Hano tief in das nächtliche Leben einer Metropole ein, die kaum kontrastreicher sein könnte. Er begegnet Menschen, die Mumbai bewegen - mutig, kreativ, vielfältig."Megacitys - Wenn es Nacht wird in Wien"Wenn es Nacht wir in Wien strahlen die Prachtbauten der k.-u.-k.-Epoche noch heller, und die Stadt ändert ihr Gesicht: wird still, aber auch schrill, prickelnd und pulsierend. ZDF-Reporter Christian von Rechenberg und sein Team sind bis zum Sonnenaufgang in Österreichs Metropole unterwegs. Für den Film waren sie auf der Suche nach Themen, die man nur hier findet: Klassiker wie den illuminierten Prater, einen traditionellen Ball oder die Arbeit der Bestattungsnachtschicht auf dem berühmten Zentralfriedhof. Aber sie entdecken auch Geheimtipps und Menschen und Orte, die man nicht sofort mit Wien verbindet.Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/megacitys) (nach Log-in) unter oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie die Pressemappe zu:- "Megacitys - Wenn es Nacht wird in Mumbai" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/megacitys-wenn-es-nacht-wird-in-mumbai)- "Megacitys - Wenn es Nacht wird in Wien" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/megacitys-wenn-es-nacht-wird-in-wien)- Alle Dokus der Reihe "Megacitys - Wenn es Nacht wird in ..." finden Sie im Streaming-Portal des ZDF (https://www.zdf.de/dokus/megacitys-wenn-es-nacht-wird-in-chongqing-mexico-city-lagos-100).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6084054