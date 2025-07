Goldproduzent Newmont meldet Rekord beim freien Cashflow des zweiten Quartals

Anzeige / Werbung Mit den aktuellen Zahlen übertrifft Newmont die Erwartungen der Analysten deutlich. Nach Börsenschluss am gestrigen Donnerstag hat der größte Goldproduzent der Welt Newmont (WKN 853823) äußerst starke Zahlen für das zweite Quartal 2025 vorgelegt. Dank des hohen Goldpreises erreichte der freie Cashflow ein Rekordniveau von 1,7 Mrd. USD, obwohl die Produktion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückging. Der US-Konzern meldete für das Juniquartal einen bereinigten Nettogewinn von 1,6 Mrd. USD oder 1,43 USD pro verwässerter Aktie. Das ist ein erhebliches Plus gegenüber den 834 Mio. Dollar oder 0,72 USD je Aktie aus dem zweiten Quartal 2024. Analysten hatten im Schnitt mit nur 1,18 USD pro Aktie gerechnet. Wie Newmont mitteilte, sind diese Ergebnisse auch darauf zurückzuführen, dass der durchschnittlich im Verkauf erzielte Goldpreis im vergangenen Quartal bei 3.320 USD pro Unze lag und damit 40% höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Produktion gab der Konzern für das zweite Quartal mit 1,5 Mio. Unzen Gold an, was einen Rückgang von 7% im Jahresvergleich bedeutet. 2025 hat Newmont so bereits 3 Mio. Unzen des gelben Metalls gefördert. Man liege damit im Plan, um die für das Gesamtjahr gesteckten Ziele zu erreichen, hieß es. Newmont kann Kosten im Zaum halten Wie Newmont weiter berichtet, konnte man bei steigenden Goldpreisen gleichzeitig die Kosten erfolgreich kontrollieren. Der US-Konzern meldete für den Zeitraum April bis Juni einen Rückgang der so genannten "All-in Sustaining Costs" (AISC) auf 1.593 USD je Unze. Das sind 4% weniger als im ersten Quartal 2025. Dazu gehörte auch, dass man 81 Mio. USD weniger an erhaltenden Investitionen aufbrachte. Angesichts der steigenden Finanzmittel will der Konzern auch weiterhin seine Aktionäre belohnen. Dazu gehört ein bereits genehmigtes Aktienrückkaufprogramm im Gegenwert von 3,0 Mrd. USD, nachdem zuvor bereits eigene Aktien für 1 Mrd. USD zurückgekauft wurden. Die Dividende von 0,25 Cents je Aktie behält Newmont zudem bei. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen. II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise. III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen. Enthaltene Werte: US6516391066,XD0002747026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )