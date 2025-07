Es läuft operativ weiterhin rund bei Heidelberg Materials. Im ersten Quartal hatte der DAX-Konzern in einem sehr schwierigen Marktumfeld Umsatz und Gewinn erneut steigern können. Die breite Aufstellung des Baustoffriesen in vielen Ländern der Welt hat sich wiederholt bezahlt gemacht. Und nun gibt es auch immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer aus Deutschland. So hat das Bauhauptgewerbe im Mai von steigenden Aufträgen und Umsätzen profitiert. Der Auftragseingang wuchs gemessen am Vorjahresmonat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...