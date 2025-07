Oyten (ots) -Telefonakquise zählt zu den direktesten Wegen der Kundengewinnung - doch genau hier verlieren viele Verkäufer wertvolles Potenzial. Julian Mahnken ist Gründer der akquisekrieger GmbH und Experte für praxisnahe Kaltakquise. Er zeigt Selbstständigen, Vertrieblern und Teams, wie sie am Telefon überzeugend auftreten, Einwände souverän meistern und planbar Termine gewinnen. Wie sein Live-Ansatz funktioniert - und warum echtes Training mehr bringt als jede Taktik - erfahren Sie hier.Wer im Vertrieb planbar wachsen will, muss den direkten Draht zum Kunden beherrschen - doch genau daran scheitern viele. Gerade die Telefonakquise bringt selbst erfahrene Verkäufer ins Wanken: Der Einstieg fällt schwer, Einwände verunsichern, der Griff zum Hörer wird immer wieder aufgeschoben. Vertriebler berichten von Gesprächsabbrüchen nach wenigen Sekunden, festgefahrenen Dialogen oder monatelanger Funkstille trotz voller Pipeline. Die Folgen sind weitreichend: Qualifizierte Leads versanden, Abschlüsse verzögern sich, Umsatzpotenziale bleiben ungenutzt - und das Vertrauen in die eigene Vertriebsleistung sinkt. "Souveränes Telefonieren ist kein Talent - es ist eine Fähigkeit wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Und das kann jeder lernen", sagt Julian Mahnken von der akquisekrieger GmbH."Viele sind verunsichert, weil die eigenen Leitfäden nicht gut funktionieren. Sie wissen nicht wie sie es besser machen können und der Griff zum Hörer ist jedes Mal eine Überwindung. Viele Leitfäden klingen gut, scheitern aber in der Praxis. Deshalb erkläre ich nicht nur - ich greife direkt zum Hörer und zeige live, dass meine Ansätze wirklich funktionieren. Das gibt den Teilnehmern die nötige Sicherheit, es später selbst umzusetzen.", führt er aus. Als Gründer der akquisekrieger GmbH verfolgt Mahnken einen Ansatz, der Theorie überflüssig macht: Er geht live ins Gespräch - ohne Skript und mit echten Ansprechpartnern. Statt sich hinter Modellen oder Verkaufstricks zu verstecken, zeigt er direkt im Training, wie verbindliche Termine entstehen: spontan, authentisch und messbar erfolgreich. Mehr als 700 Teilnehmer hat Julian Mahnken bereits durch diesen Prozess geführt - vom Einzelunternehmer bis zum Sales-Team. Mit über 16 Jahren Erfahrung weiß er, wo Gespräche typischerweise kippen, warum viele Einwände falsch verstanden werden und woran es wirklich liegt, wenn der Vertrieb stockt. Sein Ziel: Blockaden abbauen, Haltung verändern - und Menschen dabei unterstützen, am Telefon mit klarer Sprache, sicherer Stimme und echtem Selbstvertrauen aufzutreten.Zwischen Theorie und gelebter Praxis: Was echte Expertise ausmachtIn sozialen Netzwerken ist ein klarer Trend erkennbar: Immer mehr selbsternannte Akquise-Profis teilen kurze Clips vermeintlich erfolgreicher Kaltakquise-Gespräche. Meist sind es Zusammenschnitte, gefiltert nach den besten Momenten eines ganzen Tages voller Anrufe - sorgfältig ausgewählt und geschnitten. "Das mag unterhalten, vermittelt jedoch ein verzerrtes Bild der Realität", warnt Julian Mahnken von der akquisekrieger GmbH. "Wahre Expertise zeigt sich nicht im perfekten Clip, sondern im souveränen Umgang mit der echten, ungeschönten Situation."Und genau an diesem Punkt setzt Julian Mahnken mit seinem Ansatz an. Als einer der wenigen Trainer im deutschsprachigen Raum demonstriert er seine Methode direkt im Training - live, vor Publikum, mit echten Ansprechpartnern und realen Unternehmen am anderen Ende der Leitung. Er arbeitet ohne doppelten Boden und ohne zweite Versuche. Stattdessen überzeugt er mit voller Präsenz, klarer Wirkung und nachweisbaren Ergebnissen. Dieser offene, praxisnahe Zugang schafft Vertrauen und macht deutlich: Erfolgreiche Akquise beruht nicht auf Talent oder Improvisation, sondern auf einer strukturierten Methode, die jeder anwenden kann.Keine Angst vor dem Anruf: Wie Mahnken Blockaden löst und Sicherheit vermitteltIn vielen Verkaufstrainings stehen Techniken im Vordergrund - bei Julian Mahnken beginnt der Erfolg jedoch deutlich früher: im Kopf. Ob als Coach oder operativer Umsetzer - er weiß, dass echte Ergebnisse vor allem durch mentale Klarheit und gezielte Praxis entstehen. Denn oft ist es nicht fehlendes Wissen, das Gespräche scheitern lässt, sondern innere Blockaden wie die Angst vor Ablehnung, Unsicherheit im Gespräch oder das Gefühl, dem Gegenüber unterlegen zu sein. In seinen Trainings hilft Mahnken den Teilnehmern, genau diese mentalen Hürden zu überwinden - und eine Haltung zu entwickeln, mit der sie Gespräche klar, ruhig und überzeugend führen.Dazu arbeitet er mit einem strukturierten System aus verkaufspsychologisch fundierten Gesprächsleitfäden, rhetorischer Schulung und gezieltem Stimmtraining. Studien aus der Kommunikationsforschung zeigen: Nur rund zehn Prozent des Gesprächserfolgs hängen vom Inhalt ab - der Rest basiert auf Tonlage, Sprechrhythmus und Körpersprache. Teilnehmer lernen, mit Stimme und Präsenz Vertrauen aufzubauen, Gesprächseinstiege sicher zu gestalten und souverän mit Einwänden umzugehen. Der Effekt ist messbar: Schon nach der ersten Trainingseinheit berichten viele von ein bis drei qualifizierten Terminen pro Stunde - deutlich mehr, als zuvor an einem ganzen Tag möglich war. Nicht durch Überredung, sondern durch strukturierte Gesprächsführung auf Augenhöhe.Sie möchten endlich sicher und souverän am Telefon auftreten - ohne Druck und ohne Angst vor Ablehnung? Dann melden Sie sich bei dem "Akquisekrieger" (https://julian-mahnken.de/) Julian Mahnken (https://www.julian-mahnken.de/) - für ein Training oder eine Umsetzung durch sein Team - und erleben Sie, wie effektive Akquise wirklich funktioniert.