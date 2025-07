München (ots) -- Neuer Sommerhit: Juan Daniél feat. K-Fly mit "CHICA BONITA"- "CHICA BONITA" ist ab Freitag, 25. Juli 2025, erhältlichDer hessische Latin-Pop-Künstler Juan Daniél meldet sich eindrucksvoll zurück - und das nicht allein: Gemeinsam mit Deutsch-Rap-Schwergewicht K-Fly veröffentlicht er mit "CHICA BONITA" den ultimativen Soundtrack für diesen Sommer.Macht euch bereit für den Sommer-Hit des Jahres: "CHICA BONITA" von Juan Daniél feat. K-Fly! Der Song bringt entspannte Beats, spanische Melodien und deutsche Lyrics zusammen und versprüht dabei einen unverkennbaren Oldschool-Summer-Vibe, der sofort Erinnerungen an sonnige Tage und laue Nächte weckt.Nach seinem Erfolg mit "VIVA LA VIDA" mit über 10 Millionen Klicks und Auftritten im ZDF-Fernsehgarten, meldet sich Juan Daniél mit einem neuen Sommer-Track zurück. Er knüpft damit an seine gefeierte Single "Buenos Momentos" an.Für "CHICA BONITA" hat sich Juan Daniél mit dem Rapper K-Fly zusammengetan, der bereits seit 2005 die deutsche Musikszene prägt. Mit Songs wie "Wenn du da bist" und "Sag das Zauberwort" sowie Features mit MoTrip und Joka, bringt K-Fly seinen lässigen, authentischen Flow in den Track ein und ergänzt die Latin-Vibes von seinem Duettpartner perfekt."CHICA BONITA" ist ein chilliger Sommer-Track, der zum Mitsingen und Träumen einlädt - ob beim Cruisen, Feiern oder Relaxen. Der perfekte Song für alle, die den Sommer in vollen Zügen genießen wollen.Die Single "CHICA BONITA" von Juan Daniél und K-Fly ist ab dem 25. Juli 2025 erhältlich. Der Song wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Believe Digital vertrieben.----- Download / Stream-----LINK (https://juandaniel.bfan.link/xK-FLY-Chica-Bonita)----- Soundcloud Prelistening Link-----LINKPressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100933674