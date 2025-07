Hamburg (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,ich vertrete Herrn Esume in seinen presserechtlichen Angelegenheiten.Mein Mandant und die ELF (European League of Football) mit ihrem Geschäftsführer Zeljko Karajica gehen ab sofort getrennte Wege. Patrick Esume, das sportliche Gesicht des "American Football", zieht sich auf eigenen Wunsch von seinem Amt als Commissioner und als Gesellschafter der ELF zurück. Er wird bis zum Finale der ELF am 7. September 2025 aber weiterhin als Commissioner zur Verfügung stehen, damit sich sowohl die Teams als auch die Spieler auf ihre sportliche Leistung konzentrieren können.Die Entscheidung des Rücktritts fiel meinem Mandanten nicht leicht. Zwei Gründe waren für diesen Schritt entscheidend:1. Unüberbrückbare Differenzen bzgl. der Führung und finanziellen Gestaltung der ELF mit deren Geschäftsführer Zeljko Karajica;2. Unterschiedliche Vorstellungen der künftigen Ausrichtung der ELF."So eine Entscheidung mitten in der Spielsaison treffen zu müssen, ist nicht schön, aber insbesondere im Hinblick auf das mir entgegengebrachte Vertrauen der Teams, Gesellschafter, unserer Geschäftspartner und allen voran der Fans, das nicht weiter enttäuscht werden darf, absolut notwendig.", so Patrick Esume.Mein Mandant hat sich aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen entschieden, seine sportlichen Schwerpunkte neu zu setzen und darauf nunmehr den Fokus zu legen. Er wird sich künftig auf seine Aufgaben als Kommentator der NFL und auf "Football Bromance" konzentrieren sowie sich eigenen Projekten verstärkt widmen.Dem Football und den Fans bleibt er natürlich erhalten.Auch Andreas Nommensen (Director of Sports) und Frank Wendorf (Head of Operations) ziehen Konsequenzen und legen ihre Ämter zum Ende der Saison nieder. Damit tritt die gesamte sportliche und operative Leitung der ELF zurück.Dr. Patricia CronemeyerRechtsanwältinPressekontakt:Cronemeyer Haisch Partnerschaft von Rechtsanwältinnen mbBSoester Str. 4020099 HamburgEmail: cr@cronemeyer-haisch.deTel.: 040 524 70 38 0Original-Content von: Cronemeyer Haisch Partnerschaft von Rechtsanwältinnen mbB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167284/6084101