Linz (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat gestern die Leitzinsen unverändert belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Seit Juni 2024 habe die EZB ihre Leitzinsen konsequent gesenkt. Die Pause sei erfolgt, weil die Inflation wieder stabil bei knapp 2,00 Prozent liege und die wirtschaftlichen Bedingungen sich etwas entspannt hätten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe in der Pressekonferenz betont, dass die EZB sich in einer guten Position befinde und nicht mit weiteren Senkungen vorschnell reagieren wolle. Der geldpolitische Kurs bleibe datenabhängig und sitzungsbezogen. Die Finanzmärkte hätten mit einem Rückgang der Wahrscheinlichkeit auf 20-30 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine weitere Senkung im September reagiert. (25.07.2025/alc/a/a) ...

