Der US-Elektroautohersteller Rivian, wichtiger Partner von Amazon und Volkswagen, will eine Niederlassung in London gründen. Ziel ist es, am neuen Standort die Ambitionen des Unternehmens im Bereich KI und autonomes Fahren voranzutreiben. In London möchte Rivian die besten Talente im Bereich Künstliche Intelligenz gewinnen, um sein wachsendes Team im kalifornischen Palo Alto zu ergänzen. James Philbin, Vice President, Autonomy & AI bei Rivian, sagte: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...