Webinar: Optionsschein Special - Aktuelle Tradingstrategien mit Discount-Optionsscheinen

Setzt der DAX jetzt zurück? Die saisonal schwache Phase am Aktienmarkt läuft - doch was bedeutet das für aktive Trader und Anleger mit wenig Zeit?

Trader Ingmar Königshofen zeigt in einem kostenfreien und praxisorientierten Webinar am Montag, dem 28.07.2025 um 19:00 Uhr, wie man auch in unruhigen Marktphasen Chancen erkennt und gezielt mit strukturierten Produkten handelt - insbesondere mit Discount-Optionsscheinen.

Neben einem kurzen Überblick zur Funktionsweise dieser Produkte liegt der Fokus diesmal auf konkreten, aktuellen Tradingstrategien, die sich gerade jetzt anbieten - inklusive Produktauswahl, Timing-Überlegungen und taktischem Vorgehen. Egal ob für Berufstätige oder Vielbeschäftigte.

Inhalte des Webinars:

• Kompakte Einführung: Discount-Optionsscheine einfach erklärt

• Aktuelle Marktlage: Setzt der DAX jetzt zurück?

• Konkrete Strategien: Tradingideen für verschiedene Märkte

• Umsetzung in der Praxis: Produktauswahl und Trade-Setups

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten