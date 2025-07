AAR Corporation - AIR: Rücksetzer nach Earnings Gap Up!

Aufgepasst beim Tickersymbol!

Q4-Zahlen 16 Prozent bei AAR Corporation (AIR) über den Erwartungen! Boom bei ziviler & militärischer Luftfahrt! Achten Sie auf die Unterstützungslinie!

AAR Corporation (AIR) - ISIN US0003611052

Rückblick: Die Pullback-Formation mit der markanten Bullenflagge hinab zur Kurslücke der Vorwoche könnte ein Hinweis darauf sein, dass die AAR-Corporation in Kürze abheben will. Das Gap Up entstand nach Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals 2024, die deutlich über den Analystenerwartungen lagen. Im Chartbild sehen wir ein 6-Monatsplus von 11-Prozent. Achtung! Bei der Aktienauswahl besteht die Gefahr einer Verwechslung, da der ebenfalls im Luftfahrtsektor agierende Airbus-Konzern auch mit dem Tickersymbol AIR zu finden ist.

AAR-Corporation-Aktie: Chart vom 24.07.2025, Kürzel: AIR Kurs: 77.50 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Eine weitere Annäherug an die Unterstützungslinie vor dem Triggern ist durcchaus wünschenswert. Sobald die AAR-Corporation-Aktie das Hoch des Vortages überschreitet, könnten Trader das Kursziel vom Pivot-Hoch des 17. Juli ins Visier nehmen.

Mögliches bärisches Szenario

Der Gesamtmarkt sieht etwas überkauft aus, sodass Rückschläge sich auch auf das Wertpapier der AAR Corporation auswirken dürften. Ein Stop Loss im Bereich der Unterstüzungslinie wäre geeignet, sich gegen entsprechende Risiken abzusichern.

Meinung:

AAR Corp. entwickelt innovative Lösungen für die Luftfahrtindustrie und militärische Anwendungen. Das Unternehmen vereint umfassende Expertise in drei Kernbereichen: strategisches Supply Chain Management, professionelle Instandhaltungsservices und hochspezialisierte MRO-Dienstleistungen (Maintenance, Repair & Overhaul). Sowohl die zivile als auch die militärische Luftfahrt sorgen derzeit für eine solide Nachfrage. Das Unternehmen hat sein Wachstum vorangetrieben, indem es neue Produkte am Markt etabliert und die Geschäftstätigkeit strategisch ausgeweitet hat. AAR Corp blickt optimistisch nach vorn und setzt auf natürliches Umsatzwachstum bei gleichzeitig steigender Profitabilität. Parallel dazu verfolgt das Management aktiv Übernahmechancen, um zusätzliche Impulse zu schaffen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 2.78 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 44.36 Mio. USD

Meine Meinung zu AAR Corporation ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/transcripts/aar-corp-ubertrifft-prognosen-fur-q4-2025-aktie-legt-zu-93CH-3069226

Veröffentlichungsdatum: 25.07.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.