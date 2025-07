© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew

Die umfangreiche Handelsaktivität in den vergangenen Monaten hat Börsenbetreiber Nasdaq ein starkes Geschäft beschert. Die Aktie erreichte am Donnerstag neue Rekordwerte. Hohe Volatilität? Ein Geschenk für Börsenbetreiber! Nicht wenige Anlegerinnen und Anleger haben auf dem Höhepunkt der Zollpanik viel Geld verloren - und das im schlimmsten Fall gleich doppelt, weil der Ausstieg und Wiedereinstieg in den Markt jeweils zu spät erfolgt ist und so nicht nur Verluste realisiert, sondern auch Gewinne verpasst wurden. Für die Börsenbetreiber hingegen war die historisch hohe Handelsaktivität ein Segen. Nicht nur die Deutsche Börse hat deshalb höhere Einnahmen erzielt, sondern auch der Betreiber …