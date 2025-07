Mainz (ots) -Sommer, Sonne, Selbstironie - das neue dreiteilige Twitch-Format "Streamergarten" im ZDF: Die interaktive Live-Show geht am Dienstag, 29. Juli 2025, ab 18.00 Uhr aus einem retro-futuristischen Campingplatz-Set erstmals auf Twitch (https://www.twitch.tv/zdf?lang=de) an den Start - mit Musik-Acts, Spielshows, absurden Challenges, tollen Gästen und direkter Beteiligung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die beiden Hosts Nova und Aditotoro sind bereit für die große Show und bescheren unvergessene Event-Highlights - vor Ort und auf Twitch.Während der rund dreistündigen Show können die Twitch-User live im Chat kommentieren, mit den Hosts interagieren und direkten Einfluss auf die Geschehnisse vor Ort nehmen. In Folge eins begrüßen Nova und Aditotoro unter anderen die Twitch-Streamer Fibii und Maxim sowie Waldi und Julian von der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares", die Twitch-Relikte auf Wert schätzen. Weitere Gäste im Garten sind Faister, JenNyan und Sterzik. Zwischendrin: Music-Acts, Pyro, Poolnudeln und ein Publikum, das vom einem Sternenwanderer in ein mystisches Ritual verwickelt wird.Die zweite und dritte Folge sind am Dienstag, 12. August, und Dienstag, 28. Oktober 2025, jeweils ab 18.00 Uhr bis circa 21.00 Uhr live auf Twitch zu sehen. Highlight-Clips sind später auf dem ZDF-YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@ZDF) abrufbar. Im Oktober 2025 zeigt ZDF/Das kleine Fernsehspiel dann längere Highlight-Fassungen der Live-Streams (Folge 1 und 2 am Montag, 6. und 13. Oktober).KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosEin Pressefoto zum "Streamergarten" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/streamergarten) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6084213