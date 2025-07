Baden-Baden (ots) -Die August-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."Unentdeckt - Der Deep Talk mit Sissy" ab sofort auf YoutubeSie weiß nicht, mit wem sie spricht. Video-Podcast-Host Sissy tritt ohne jegliches Vorwissen über den Gast in jede Episode ein, was zu spannenden und authentischen Gesprächen führt. Die wahre Identität des Gesprächspartners spielt erst einmal keine Rolle. Der Zuschauende sieht den Gast von Anfang an, während der Host im Unklaren über dessen Identität bleibt. Der Clou: Eine KI verfremdet die Stimme des Gasts und digitale Spiegel zeigen nur das Nötigste.Warum anschauen?Großartige Gespräche mit Empathie auf Augenhöhe mit Max Mutzke, Maeckes, Cossu, Ronny Berger und Mariano "EMMVEE" Vivenzio.Wo zu finden? Die ersten zwei Folgen ab sofort auf dem Youtube-Kanal von SWR1 Leute (https://www.youtube.com/playlist?list=PLgZMznEugBTL4fy0IKgTTIYa_Kep9RWHm) und in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/nicht-witzig-humor-ist-wenn-die-anderen-lachen/urn:ard:show:6aff256c25555823/)"Mehr als nur ...", Staffel 2 ab 31. Juli auf dem Instagram-Kanal von SWR KulturIris Gavric stellt in dem Insta-Format jede Woche einen Designklassiker und seine Geschichte vor. Humorvoll erzählt sie, wie Alltagsgegenstände zu Designikonen geworden sind. Kurze, unterhaltsame Designgeschichten mit einer Portion Nostalgie in einem Reel-Format.Warum anschauen?Viele Menschen besitzen Designikonen, ohne zu wissen, dass sie welche sind. Bei "Mehr als nur ..." können sie sehen, welche Schätze sie vielleicht im Schrank haben, und künftig mit Designwissen punkten.Wo zu finden?Ab 31. Juli auf dem Instagram-Kanal von SWR Kultur: @swrkultur (https://www.instagram.com/reel/DKPeX1VSP3l/)"Singen ist Glückssache - Der Stuttgarter Chor,Gospel im Osten'" ab 1. August in der ARD Mediathek und auf YoutubeHelmut ist von Anfang an dabei, Carla wollte "nichts Christliches", David fährt zur Probe vom Allgäu nach Stuttgart. Was vor 20 Jahren begann, ist heute eines der größten Gospelprojekte Deutschlands: "Gospel im Osten" mit rund 600 Mitgliedern. Motto: Singen ist Glückssache. Nun wurde mit Partnerchören gefeiert. Fünf Tage "United by Gospel". Eine Herausforderung - mit Konzert in der MHP Arena Ludwigsburg.Warum anschauen?Weil Chorgemeinschaft Berge versetzen kann und Singen glücklich macht. Weil Modern Gospel absolut groovige Musik ist. Weil gemeinsames Singen Drive erzeugt, der einen durch die Woche trägt.Wo zu finden?Ab 1. August in der ARD Mediathek und bei Youtube"4 Töne gegen Stalin - Der Fall Schostakowitsch" ab 8. August in der ARD Audiothek Widerstand und Überleben in einer Diktatur - wie geht das? Der Podcast schaut 50 Jahre nach dessen Tod auf das Leben des Komponisten Dmitri Schostakowitsch: In der Sowjetunion unter Stalin kann niemand mehr frei seine Meinung äußern, Schostakowitsch versteckt seine Gedanken in seiner Musik. Damit hat sich der Komponist in Lebensgefahr gebracht, ist aber auch unsterblich und berühmt geworden. Mit Expert:innen wie Igor Levit, Michael und Thomas Sanderling, Anna Rakitina und Semyon Bychkov.Warum anhören?Spannender, aktueller Blick auf einen der meistgespielten Komponisten unserer Zeit - und seinen verzweifelten Kampf mit Musik gegen das Stalin-Regime.Wo zu finden?Podcast in vier Folgen im Feed von "Alles Geschichte" in der ARD Audiothek ab 8. August im Boxset."Helge Schneider - The Klimperclown" ab 19. August in der ARD MediathekEiner der vielseitigsten Künstler dieses Landes blickt auf sein Leben zurück. Helge Schneider zeigt in diesem Film, wie es wirklich hinter seinen Kulissen aussieht - abseits gängiger Formate, die ihn nie so ganz richtig eingefangen hatten. Musik durchzieht den Film als verbindendes Element und zeigt Helge Schneider als kreativen Freigeist. Statt einer chronologischen Biografie entsteht ein bunter, skurriler und ehrlicher Einblick in sein künstlerisches Universum.Warum anschauen?Ein Film über einen unkonventionellen Künstler - persönlich, schräg und "ganz Helge".Wo zu finden?Ab 19. August in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/film/helge-schneider-the-klimperclown/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNzU4)."Feuer und Flamme in Heidelberg" ab 20. August in der ARD MediathekVon Bränden und Unfällen bis hin zu Ausbildung und Teamarbeit: Die Arbeit der Feuerwehr Heidelberg steht im Mittelpunkt der neuen Staffel. Egal ob im Stadtgebiet von Heidelberg, in den Weiten des Odenwalds, bei Einsätzen mit Tauchern im Neckar oder mit Sondereinsatzfahrzeugen auf der Autobahn: Bodycams und Spezialkameras bieten in dieser Doku einen authentischen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr und zeigen, was es bedeutet, echte Alltagsheld:innen zu sein.Warum anschauen?Wenn jede Sekunde zählt: Die Doku gibt einen einzigartigen Einblick in den spannenden Alltag der Feuerwehrleute in Heidelberg aus ungewohnter Perspektive.Wo zu finden?Ab 20. August in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/feuer-und-flamme/staffel-1/Y3JpZDovL3dkci5kZS9mZXVlcnVuZGZsYW1tZQ/1)"Der römische Traum - Eine Anno-Story" ab 20. August in der ARD AudiothekDer Hörspiel-Podcast erzählt die Geschichte des Helden Simeon in der Welt des neuesten Teils der Anno-Reihe "Anno 117: Pax Romana". Sie beginnt auf einem Schiff, an Bord sind Sim und sein bester Freund, die eine folgenschwere Entscheidung getroffen haben: In der Hoffnung auf einen gesellschaftlichen Aufstieg haben sie sich in die Sklaverei verkauft. Eine abenteuerliche Reise durch das römische Reich beginnt - und zeigt, dass auch zwei scheinbar unbedeutende Leben den Lauf eines Imperiums verändern können.Warum anhören?Gaming trifft fiktionales Audio-Storytelling - immersiv, spannend und mit eigens vom SWR Symphonieorchester eingespieltem Soundtrack.Wo zu finden?Ab 20. August in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-roemische-traum-eine-anno-story/urn:ard:show:f9226ba8b7709135/)."Mit Tieren sprechen" ab 21. August in der ARD AudiothekEs gibt Menschen, die mit jedem Tier sprechen, das ihnen begegnet. Und es gibt diejenigen, die das ziemlich verrückt finden. Natalie Putsche, die mit ihrem Hund und ihrer Katze zusammenlebt, spricht sogar mit Spinnen, wenn sie sie aus der Wohnung trägt. Warum? Schließlich weiß sie, dass die Spinne kein Wort versteht. Doch wer mit Tieren spricht, dem geht es offenbar um etwas anderes. Natalie will dem auf den Grund gehen und besucht Menschen mit einer ganz besonderen Beziehung zu einem Tier und dessen Sprache.Warum anhören?Die besonderen Mensch-Tier-Geschichten in diesem Podcast zeigen, wie solche Begegnungen auch das Leben von Menschen bereichern.Wo zu finden?Ab 21. August in der ARD Audiothek.