Mainz (ots) -ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf ist erneut unterwegs in Konfliktgebieten unserer Zeit. In einer neuen Folge von "auslandsjournal frontlines" geht es um "Tel Aviv - Metropole im Krieg". Die Dokumentation beleuchtet, was die zurückliegenden Raketenangriffe zwischen Israel und Iran bei den Menschen in Tel Aviv und Jaffa anrichteten. Der Film von Katrin Eigendorf ist ab Montag, 28. Juli 2025, 18.00 Uhr, im ZDF zu streamen und steht am Mittwoch, 30. Juli 2025, ab 0.30 Uhr auf dem linearen ZDF-Programm. Zuvor ist am Mittwoch ab 22.15 Uhr das "auslandsjournal" mit Moderatorin Antje Pieper im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal auf Sendung.Katrin Eigendorf wollte für die neue "auslandsjournal frontlines"-Doku zunächst im Westjordanland Menschen treffen, die im Schatten der israelischen Militäroffensive mit ihr über Krieg, Leid und die Hoffnung auf Frieden sprechen. Nach den Raketenangriffen zwischen Israel und Iran ging sie der Frage nach, wie die Menschen in Tel Aviv die Tage der iranischen Angriffe erlebten. Der Film zeigt den Mikrokosmos Tel Aviv aus unterschiedlichen Perspektiven.Was macht dieser Krieg mit den Menschen vor Ort?Katrin Eigendorf begleitet in "auslandsjournal frontlines: Tel Aviv - Metropole im Krieg" unter anderem einen 23-jährigen Studenten, der mitten in Tel Aviv in einem Haus lebt, das von iranischen Raketen getroffen wurde. Sein Klavier wurde durch diesen Angriff nicht beschädigt, so dass er in all dem Chaos Kompositionen von Chopin spielen konnte - ein ebenso empathischer wie absurder Moment, der zugleich den historischen Wendepunkt konturiert, an dem sich Israel befindet.Die humanitäre Krise in Gaza wird immer dramatischer, im Westjordanland eskaliert die Gewalt, die Lage im Pulverfass Nahost ist weiter angespannt. "auslandsjournal frontlines" zeigt die Zerstörung und das Leid, aber auch die Widerstandskraft und die Hoffnung der Menschen in einer zerrissenen Region. Katrin Eigendorf begleitet Menschen und zeigt, was die anhaltenden Kämpfe für ihren Alltag bedeuten.Infos zu "auslandsjournal frontlines"In "auslandsjournal frontlines" beleuchtet ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf aktuelle Kriege und Konflikte. Im ZDF-Streaming-Portal sind bereits zu sehen: Was der Ukraine Mut macht - Von Helden und Hoffnungsträgern, Hightech im Krieg - Neue Hoffnung für die Ukraine?, KI im Krieg - Schlachtfeld außer Kontrolle?