www.bernecker.info

Der österreichische Spezialist für Kran- und Hebetechnik zeigte in den letzten Monaten eine Top-Performance im Kursverlauf. Der abgebildete Chartvergleich - hier mit heimischen Titeln anderer Branchen - spricht für sich. Frisch herausgekommen ist der Bericht zum ersten Halbjahr, er führt zur Interpretation von Umsatz- und Gewinnentwicklung: Was ist möglich? Und zwar nach leicht rückläufigen Erlöse der ersten sechs Monate (- 3 % auf 1,14 Mrd. €) mit geringerer EBIT-Marge (von 9,5 auf 7,9 %), aber einem höheren operativen Cashflow (+ 17,5 %). Bei der Marktkapitalisierung ergab sich von Stichtag zu Stichtag eine Steigerung um 61 %. Was noch zu erwarten ist, zeigt der nächste Frankfurter Börsenbrief, der am nächsten Donnerstag erscheint.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.