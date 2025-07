Im Zuge der laufenden Berichtssaison zeigten sich die US-Aktienmärkte am Donnerstag uneinheitlich. Während die Blue Chips an der Wall Street unter Druck gerieten, konnten Technologiewerte an der Nasdaq zulegen. Besonders im Fokus: die starken Quartalszahlen von Alphabet, der Google-Mutter. Clevere Anleger konnten mit der richtigen Strategie bereits eine Kursverdopplung einstreichen.Die neuesten Zahlen konnten erneut die Erwartungen schlagen. Zudem investiert die Google-Mutter massiv in neue KI-Infrastruktur. ...

