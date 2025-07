Was auf Instagram schon möglich ist, kommt jetzt auch zu Whatsapp: User können erstmals in Echtzeit mit Meta AI per Voice Chat sprechen. Die Funktion ähnelt einem klassischen Telefonanruf - und läuft sogar weiter, wenn du die App wechselst. Die Meta AI polarisiert: Während einige User Datenschutzbedenken äußern oder schlicht kein Interesse an den AI-gestützten Features haben, erfreuen sich andere an den vielfältigen neuen Möglichkeiten, welche Metas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...