Der KI-Chefkoch Aiman kann zwar nicht riechen oder schmecken - trotzdem soll er schon bald in einem neuen Luxus-Restaurant in Dubai den Ton angeben. Sieht so die Kulinarik der Zukunft aus? Eine KI als Chefkoch - kann das funktionieren? Wie die New York Post berichtet, soll im September 2025 in Dubai das erste Fine-Dining-Restaurant eröffnen, in dem nicht ein Mensch, sondern eine KI das Sagen hat. Der KI-Küchenchef wird dann nicht nur über die Menüplanung ...

