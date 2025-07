© Foto: Uncredited - Ministry of Defense Spokesperson\u2019s Office

Der israelische Rüstungskonzern Elbit profitiert stark vom anlaufenden Superzyklus im Verteidigungssektor. Das zieht auch das Interesse von Analysten auf sich, die der Aktie ein Buy-Rating spendieren.Elbit Systems hat sich als eine der größten Verteidigungsfirmen Israels etabliert, zusammen mit IAI und Rafael, und beliefert vor allem westliche Verbündete. Im Zuge der aktuellen Rüstungsrallye rückt die Aktie auch wieder in den Fokus von Anlegern und Analysten. Bank of America nimmt die Aktie jetzt in ihre Coverage auf mit einer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 500 US-Dollar, ein Aufschlag von mehr als 10 Prozent zum aktuellen Kurs. Der Fair Value der Analysten basiert auf einem …