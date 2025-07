Regensburg (ots) -Viele Makler sprechen von "digitaler Vermarktung", doch oft bleibt es bei ein paar zusätzlichen Fotos, einem Social-Media-Post oder einem Drohnenbild. OLYMP Immobilien geht in der Region Regensburg deutlich weiter: Objektfilme, datenbasierte Werbekampagnen und automatisierte Objektseiten gehören hier zum Standard. Warum klassische Makler damit kaum Schritt halten können und welche Vorteile das für Verkäufer bringt, erklären die Geschäftsführer Adis Halkic und Irfan Mandzukic.Viele klassische Makler bieten ähnliche Standardleistungen: austauschbare Exposés, durchschnittliche Fotos und einen Eintrag auf Immobilienportalen. Oft unterscheidet sich nur das Logo. OLYMP Immobilien hat sich bewusst gegen diesen Ansatz entschieden. "Wir wollten mehr als nur Makler sein - wir wollten Ergebnisse liefern, die Käufer und Verkäufer wirklich überzeugen", sagt Irfan Mandzukic, Geschäftsführer der OLYMP Haus GmbH. Statt bloßer Versprechen setzt OLYMP auf eine konsequent digitale Vermarktung - etwa durch Werbeanzeigen, wie sie sonst kaum ein Makler in der Region nutzt. Allein über Meta-Ads erreicht das Unternehmen monatlich mehrere hunderttausend Personen. Das zeigt Wirkung: "In Regensburg werden wir inzwischen regelmäßig erkannt", so Irfan Mandzukic. Verkäufer profitieren von hoher Sichtbarkeit, Käufer erleben eine konsistente, professionelle Markenpräsenz - und beide Seiten von fundierter Marktkenntnis."Um schnelle und profitable Ergebnisse zu erzielen, sollten Immobilienverkäufer deshalb von Anfang an auf einen starken Partner und zeitgemäße Vermarktungsstrategien setzen", fährt Adis Halkic fort. Als Geschäftsführer der OLYMP Group deckt der Immobilienexperte ein breites Dienstleistungsspektrum im Immobilienbereich ab. Neben schlüsselfertigen Neubauten als Bauträger und Sanierungen gehört die professionelle Vermarktung von Immobilien zum Angebot der Unternehmensgruppe. Mit umfassendem Branchen-Know-how, vielseitiger Expertise und einer internen Media-Produktion erzielt das Team von OLYMP Immobilien eine enorme Reichweite und Sichtbarkeit für Immobilien-Inserate. Das macht die Experten zu leistungsstarken Vermarktungspartnern für private Immobilienverkäufer aus Regensburg und Umgebung. "Die Kosten für Maklerleistungen sind i.d.R. bei jedem Makler gleich - bei uns gibt es für das gleiche Geld schlichtweg viel mehr Leistung." ergänzt Irfan Mandzukic.Von der Bedarfsanalyse bis zur ImmobilienpräsentationDie Zusammenarbeit mit OLYMP Immobilien startet mit einem Ersttermin, der der Beratung, Bedarfsanalyse und realistischen Bewertung der Immobilie dient. Die Experten legen großen Wert darauf, Immobilien zu einem realistischen und marktgerechten Preis anzubieten, um den Verkaufsprozess optimal zu unterstützen. Kommt ein Maklervertrag zustande, folgt ein Drehtag, an dem professionelles Bild- und Videomaterial von dem zu verkaufenden Objekt erstellt wird. "Von moderierten Objektfilmen über Drohnenaufnahmen bis hin zu 360-Grad-Touren nutzen wir alle verfügbaren Instrumente, um unsere Inserate auf den Portalen deutlich hervorzuheben und potenziellen Kunden einen bestmöglichen Einblick zu verschaffen", erklärt Adis Halkic. Gleichzeitig sind alle Informationen so aufbereitet, dass der Interessent schon vor der Besichtigung eine fundierte Entscheidung treffen kann.Privatverkäufer vermarkten ihre Immobilie mit OLYMP Immobilien auf Basis eines klar strukturierten Marketingkonzepts und erzielen Sichtbarkeit in ihrer Region. "Während ein Immobilieninserat im Durchschnitt auf 1.000 Betrachter kommt, erreichen unsere Objekte 50.000 bis 150.000 potenzielle Käufer", verrät Adis Halkic. Zusätzlich zum hochwertigen Bild- und Videomaterial tragen gezielte Social-Media-Strategien dazu bei, viele potenzielle Käufer zu erreichen: Regelmäßige Werbeanzeigen und Marketingkampagnen auf verschiedenen Plattformen sprechen potenzielle Käufer gezielt an und gewährleisten maximale Aufmerksamkeit für das angebotenen Objekt. Dass die Maßnahmen auf einer fundierten Zielgruppenanalyse basieren, macht sie besonders effektiv. Mit diesem Konzept realisiert das Team von OLYMP Immobilien den Verkauf eines Objekts regelmäßig innerhalb von sechs bis maximal zwölf Wochen.Alles aus einer Hand: OLYMP Immobilien kombiniert Makler-Know-how mit Bau-ExpertiseInsbesondere im Verkauf sanierungsbedürftiger Immobilien wartet OLYMP Immobilien mit einem weiteren Vorteil auf: Die breite Aufstellung im Immobilienbereich inklusive Neubau und Sanierung ermöglicht eine fachgerechte Beratung, die die Verkaufswahrscheinlichkeit deutlich erhöht. "Während Interessenten bei anderen Maklern mit einem Handwerker zur Besichtigung kommen und anschließend von mehreren Gewerken Angebote einholen müssen, können wir direkt bei der Erstbesichtigung professionell beraten und einen Kostenrahmen für anfallende Sanierungsmaßnahmen abstecken", erklärt Irfan Mandzukic. Auf Wunsch steht die Sanierungssparte der OLYMP Group nach dem Kauf sogar für die Umsetzung der Sanierungsarbeiten zur Verfügung.Mit umfassendem Immobilien-Know-how und handwerklichem Wissen sowie spezieller Expertise in Vertrieb und Marketing hebt OLYMP Immobilien sich von klassischen Maklerunternehmen ab. Die Kombination aus Maklerexpertise und Bauträgerwissen bildet dabei eine wichtige Basis für die realistische Bewertung von Immobilienpreisen und die Entwicklung effektiver Marketingstrategien. Schnelle Reaktionszeiten sowie die Abbildung des gesamten Dienstleistungsspektrums aus einer Hand sind weitere Faktoren, die OLYMP Immobilien seit der Gründung vor sechs Jahren eine durchgängig hohe Kundenzufriedenheit bescheren. In Zukunft möchte Adis Halkic die Marktanteile seines Unternehmens in der gesamten Regensburger und Oberpfälzer Region weiter ausbauen. "Wer an Immobilienverkauf denkt, soll diesen Gedanken sofort mit OLYMP Immobilien verknüpfen", so der Gründer und Geschäftsführer.Sie wollen eine Immobilie verkaufen - schnell, professionell und zu einem fairen Preis? Dann melden Sie sich jetzt bei Adis Halkic von OLYMP Immobilien