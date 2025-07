FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Dürr von 30 auf 27 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Ergebnisse des Anlagenbauers für das zweite Quartal hätten enttäuscht, schrieb Holger Schmidt am Freitag nach dem Bericht. Dies sollte aber eher der Tiefpunkt gewesen sein als ein Trend./rob/ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 10:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005565204

