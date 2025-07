München (ots) -Vom 31. Juli bis zum 3. August gehen rund 3.500 Athletinnen und Athleten in 20 verschiedenen Sportarten und insgesamt 133 Wettbewerben im Kampf um deutsche Meistertitel an den Start, und das vor beeindruckender Kulisse in Dresden. Ob vor der Semperoper, am Canaletto-Blick, bei der Frauenkirche oder im frisch modernisierten Heinz-Steyer-Stadion - großartige Bilder, hochkarätiger Sport und spannende Übertragungen sind bei dem Multisport-Event "Die Finals 2025" garantiert. Auf dem Sportprogramm stehen unter anderem Entscheidungen in der Leichtathletik, in der Rhythmischen Sportgymnastik, im Turnen, Kanu, Rudern, Faustball, Lacrosse, Fechten, Triathlon, Breaking, 3x3 Basketball und Klettern.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Diese Vielfalt, diese sportliche Qualität und diese großartige Stimmung gibt es sonst bei keinem nationalen Sport-Ereignis. Deshalb sind 'Die Finals' nicht nur für die Sportlerinnen und Sportler und das Publikum vor Ort, sondern auch für uns jedes Mal wieder einer der absoluten Höhepunkte des Sportjahres!"Unter Federführung des MDR überträgt die ARD die Wettkämpfe gemeinsam mit dem ZDF - insgesamt mehr als 30 Stunden live im Fernsehen, dazu über 100 Stunden im Livestream in den Mediatheken. Die ARD sendet live im Ersten am Donnerstag, 31. Juli 2025 von 14:00 bis 19:45 Uhr sowie am Samstag, 2. August von 10:25 Uhr bis 19:57 Uhr. In der ARD Mediathek sind außerdem die Wettkämpfe in voller Länge, Relives und ausführliche Zusammenfassungen von den Finals zu finden. Darüber hinaus gibt es an allen Tagen eine umfassende Berichterstattung im ARD-Hörfunk sowie auf sportschau.de und in den Social Media-Kanälen.Stephanie Müller-Spirra präsentiert "Die Finals 2025" live aus Dresden, am Donnerstag vom Theaterplatz vor der Semperoper, am Samstag vom Neumarkt an der Frauenkirche. Claus Lufen ist als Moderator im Leichtathletik-Stadion vor Ort. Im Reporter-Team der ARD sind dieses Jahr für die vielfältigen Übertragungen u. a. im Einsatz: Tobias Barnerssoi, Sabrina Bramowski, Michael Drevenstedt, Dirk Froberg, Matthew Genest-Schön, Jörg Klawitter, Thomas Kunze, Regina Saur, Lukas Schönmüller, Ralf Scholt, Jonas Schützeberg, Philipp Sohmer, Tim Tonder und Laura Trust.Als Experten unterstützen Sebastian Kienle beim Triathlon, Sarah Voss beim Turnen und Christian Olah beim Breaking. Außerdem gibt es mit Sebastian Stuart aus Berlin erstmals einen Inklusiv-Reporter im Team, der selbst aktiver Athlet und Special Olympics-Ruderer ist. Die produktionelle Umsetzung der Finals erfolgt zum ersten Mal gemeinsam mit dem ZDF aus dem ARD-SportHub in Köln.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6084359