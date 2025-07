NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 112,45 Euro auf "Overweight" belassen. Die Darmstädter sollten solide abgeschnitten haben, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er geht aber aufgrund der Einbeziehung von Springworks in die Bilanz und Währungsgegenwind von etwas sinkenden Markterwartungen an das Gesamtjahr aus. Auf aktuellem Kursniveau dürfte dies allerdings bereits größtenteils eingepreist sein./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 17:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

© 2025 dpa-AFX-Analyser