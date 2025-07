Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Freitag, 8. August 2025, 22.30 Uhrheute-show extra - Next Stop Köstermit Fabian KösterStell dir vor, du bist bayerischer Ministerpräsident, stehst im Fahrstuhl und Fabian Köster steigt zu. Im neuen "One-on-One"-Format "heute-show extra - Next Stop Köster" wird genau das wahr."heute-show"-Politikerschreck Fabian Köster stellt den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zum Vier-Augen-Gespräch in besonderer Atmosphäre. Auf acht Quadratmetern liefern sich Söder und Köster einen intensiven Schlagabtausch zu aktuellen Themen.Und natürlich wird es auch persönlich: Zwischen Food-Influencer und Staatsbesuch, München und Berlin, Kanzlerambitionen und Bierzelt, talken sich Söder und Köster durch die Achterbahnfahrt der Politkarriere, immer auf Augenhöhe und mit einer guten Portion satirischem Humor.Diese Sendung wird im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6084372