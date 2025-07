Neukirchen am Großvenediger (ots) -Wenn der Herbst die Wildkogel-Arena in leuchtende Farben taucht und die Bergwelt in glasklarer Luft erstrahlt, beginnt eine Zeit, in der jede Tour mehr ist als nur ein Ausflug - sie wird zur echten Auszeit.Jetzt ist Bike & Hike angesagt: eine Kombi, die Freiheit schenkt, neue Wege eröffnet und dich direkt ins alpine Abenteuer katapultiert. 800 Kilometer MTB-Routen bringen Biker auf Touren. Beliebt ist der Trail von Neukirchen über die Talstation Gensbichl bis zur Bergstation der Wildkogel- oder Smaragdbahn. Biken und Hiken mit Gipfelsieg ist hier überall möglich.Ob knackiger Anstieg oder gemütlicher Almweg, mit Bike & Hike entdeckst du Regionen, die zu Fuß kaum erreichbar wären. Morgens über breite Forststraßen hinaufradeln, mittags auf einer urigen Hütte regionale Schmankerl genießen und dann rein in die Wanderschuhe und weiter auf schmalen Pfaden zu einem Gipfelkreuz oder einem versteckten Bergsee und den Blick schweifen lassen über Täler, Gletscher und goldene Wälder.Wer den Aufstieg vom Tal auf den Berg lieber gemütlich angehen möchte, startet die Tour mit den Bergbahnen Wildkogel, die bis 27. Oktober 2025 täglich in Betrieb sind. In wenigen Minuten geht's komfortabel nach oben, mitten hinein in ein weitläufiges Netz aus Wander- und Bikewegen. Dein Bike fährt natürlich mit. So kannst du direkt in aussichtsreiche Höhen starten - mit voller Energie, aber ohne Höhenmeter-Frust.Als zertifizierte "Beste Österreichische Sommer-Bergbahn" ist sie der perfekte Startpunkt für entspannte Abenteuer mit Panorama-Garantie. Besonders cool: Mit der Nationalpark Sommercard ist eine Berg- und Talfahrt täglich inklusive.Die Nationalpark Sommercard ist aber nicht nur dein Ticket auf den Berg, sondern auch zu über 60 gratis oder stark ermäßigten Attraktionen und das bis zum 31.10.2025: vom freien Eintritt zu den tosenden Krimmler Wasserfällen über die faszinierenden WasserWelten, Freifahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Wanderbussen bis hin zu spannenden Museen, Badeseen und Familienhighlights. Ideal also, um spontan zu bleiben und das volle Potenzial der Region zu erleben und das ganz ohne Zusatzkosten.BergZeit - Move & Soul Retreat vom 21. bis 28.09.20253 oder 7 Ü/F ab 229,- Euro oder 459,- EuroSpüre die Kraft der Natur und bringe deinen Körper ins Gleichgewicht - bei der "BergZeit", deiner aktiven Auszeit in der Wildkogel-Arena. Zwischen sanften Almen, imposanten Gipfeln und klarer Bergluft erwarten dich Tage voller Bewegung mit Yoga, Bodega moves & reflow®, Boundless Movement, Pilates, Dance Fitness & mehr - begleitet von professionellen Trainern und regionalen Guides.Herbstzeit ist Wildkogel-Zeit. Ob auf zwei Rädern, zwei Beinen oder mit beidem - jede Tour bringt dich dir selbst ein Stück näher. Außerdem wartet die Region kulinarisch mit echten Highlights auf: herbstliche Wildgerichte, frische Almprodukte und regionale Klassiker von bodenständig bis kreativ. Neugierig geworden? www.wildkogel-arena.atPressekontakt:Wildkogel-Arena Neukirchen & BrambergMarktstraße 171A-5741 Neukirchen am GroßvenedigerTel.: +43 720 710 730Mail: info@wildkogel-arena.atWeb: www.wildkogel-arena.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Wildkogel-Arena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170196/6084380