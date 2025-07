WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juni nicht so stark wie erwartet gesunken. Die Bestellungen fielen im Monatsvergleich um 9,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 10,7 Prozent gerechnet. Allerdings waren die Aufträge im Vormonat noch um 16,5 Prozent gestiegen.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen ein Auftragsplus von 0,2 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs fielen um 0,7 Prozent. Die Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen.

"Verantwortlich für das Minus ist der Rückgang bei den Flugzeugbestellungen, die erst im Vormonat für einen kräftigen Orderanstieg gesorgt hatten", kommentierte Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg. "Hier könnte es zukünftig wieder zu einem Anstieg kommen, denn Japan will im Rahmen des unlängst beschlossenen Handelsabkommens mit den USA 100 Boeing-Flugzeuge erwerben."