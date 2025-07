Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Seit heute ist am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ein neuartiger Photon-Counting-Computertomograph (CT) im Einsatz, der die medizinische Diagnostik auf ein neues Niveau hebt. Das Gerät, das zu den modernsten weltweit gehört, ist eines von nur fünf seiner Art in ganz Deutschland - und das erste in Bayern. Rund 3,5 Millionen Euro investierte die Klinik in Umbauten und Technik. Der Freistaat Bayern unterstützte das Projekt mit pauschalen Fördermitteln.Zur Inbetriebnahme des neuen Naeotom Alpha.Peak besuchten Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder sowie die Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention Judith Gerlach den Klinikstandort in Nordbayern."Wir wollen, dass alle am modernsten technischen Fortschritt teilhaben können. Daher muss medizinische Versorgung wohnortnah und auf bestem Niveau sichergestellt werden. Der Naeotom Alpha.Peak CT ist das aktuelle Top-Gerät und ein herausragendes Beispiel für Innovation made in Franken. Wir setzen in Bayern auf Investitionen statt auf einen Krankenhaus-Kahlschlag. Bei der Investitionskostenförderung liegen wir bei über 800 Mio. Euro pro Jahr, Tendenz steigend. Unsere Initiative hilft besonders dem ländlichen Raum. Gerade auch dort sollen Krankenhäuser wohnortnah erreichbar bleiben. Danke an alle Ärztinnen und Ärzte und alle Pflegekräfte für ihren aufopfernden Einsatz und Dienst am Nächsten", sagte Ministerpräsident Söder.Ministerin Gerlach ergänzte: "Zeitgemäße Standards in den Kliniken erfordern kontinuierliche Investitionen. Deshalb ist es ein zentrales Anliegen bayerischer Gesundheitspolitik, die Krankenhausträger dabei durch konsequente Förderung zu unterstützen".Der neue Photonen-CT Naeotom Alpha.Peak erlaubt eine hochpräzise Bildgebung bei deutlich reduzierter Strahlenbelastung. Durch seine Geschwindigkeit und Detailgenauigkeit eröffnen sich dabei neue Möglichkeiten in der Früherkennung und Verlaufskontrolle zahlreicher Krankheitsbilder und eine noch individuellere Patientenversorgung."Mit der Photonentechnologie schlagen wir in Bad Neustadt ein neues Kapitel auf. Damit setzen wir ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit und die dynamische Entwicklung des Campus - zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten", sagte Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG.Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG, fügte hinzu: "Wir investieren seit mehr als 50 Jahren Unternehmensgeschichte in Innovationen in der Medizin. Demzufolge auch in neue Photon-Counting-CT. Nach dem Campus Bad Neustadt und der Zentralklinik Bad Berka in Thüringen werden wir noch in diesem Jahr an unseren hessischen Universitätskliniken in Gießen und Marburg jeweils einen Naeotom Alpha.Peak in Betrieb nehmen."Vorteile für die PatientenFür die Patienten ergeben sich daraus viele Vorteile. Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten ist die Strahlenbelastung deutlich reduziert, was deren Schutz und Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellt.Dazu trägt auch eine kürzere Untersuchungsdauer bei. Ein Komplettscan bei Notfallpatienten wird so beispielsweise bereits unter einer Sekunde möglich."Mit dem neuen System erreichen wir einen Quantensprung in der Diagnostik. Damit lassen sich selbst kleinste und mit herkömmlicher CT-Technik nur schwer bis gar nicht erkennbare Veränderungen darstellen. Das hilft uns, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und noch präzisere Diagnosen in kürzester Zeit zu treffen", so PD Dr. med. Lukas Lehmkuhl, Chefarzt der Klinik für Diagnostische Radiologie am Campus Bad Neustadt.Das neue System kann Röntgenphotonen direkt in elektrische Signale umwandeln ohne den Zwischenschritt über die Umwandlung in Lichtsignale. Die damit erzeugten klinischen Bilder haben eine sehr hohe Auflösung ohne elektronisches Rauschen sowie einen verbesserten Kontrast im Vergleich zu herkömmlichen CT-Aufnahmen. Diese präzisen Informationen können ermöglichen, dass manch invasive Untersuchung vermieden werden kann, für Patienten eine gute Nachricht.Der Naeotom Alpha.Peak wurde in Deutschland entwickelt und nur rund hundert Kilometer vom Campus entfernt im oberfränkischen Forchheim gefertigt. "Über 20 Jahre hat Siemens Healthineers die photonenzählende CT-Technologie zur Marktreife entwickelt. Unser Ziel ist es, mit der neuesten Generation der Geräte den menschlichen Körper mit höchstmöglicher Präzision abzubilden, Krankheiten früher zu erkennen und personalisierte Therapien zu ermöglichen. Damit wollen wir das Leben hunderter Millionen Menschen verbessern. Mit dem RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt verbindet uns seit vielen Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die wir weiter ausbauen werden", sagt Dr. Philipp Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs CT bei Siemens Healthineers.Von dem vielseitigen Einsatzspektrum des Photon-Counting-CT profitieren am Campus die interdisziplinären Teams der unterschiedlichen Fachgebiete, insbesondere der Herzmedizin, Neuromedizin, muskuloskelettalen Medizin oder Notfalldiagnostik. "Für die Kardiologie ermöglichen spezielle Bildgebungstechniken und mit künstlicher Intelligenz unterstützte Softwarelösungen eine neue Generation der kardialen Bildgebung. Wandveränderungen der Herzkranzgefäße, sogenannte Plaques, lassen sich in ihrer Zusammensetzung analysieren. Dies ermöglicht eine individuelle Risikoeinschätzung für den Patienten und eröffnet präventive Behandlungsansätze", sagt Lehmkuhl.Die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie stellt die radiologische und neuroradiologische Versorgung aller klinischen Fachrichtungen und der Zentralen Notaufnahme am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt sicher. Geleitet wird sie von PD Dr. med. Lukas Lehmkuhl (Diagnostik) und Prof. Dr. med. André Kemmling (Intervention). Die Radiologie ist als Zentrum für kardiovaskuläre Bildgebung von der Deutschen Röntgengesellschaft (DRG) zertifiziert. Jährlich werden hier rund 50.000 Röntgen-, 18.000 CT- und 7.000 MRT-Untersuchungen durchgeführt.Die RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Die Kliniken bieten exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg (UKGM) sowie der Zentralklinik Bad Berka werden jährlich rund 913.000 Patienten behandelt. Über 18.700 Mitarbeitende sind im Unternehmen beschäftigt. Das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels im Unternehmen sowie die strategische Partnerschaft mit Asklepios sind wichtige Säulen der Unternehmensstrategie. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Asklepios Kliniken GmbH & Co. Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6084399