Der Internationale Automobilverbands FIA hat seine Partnerschaft mit der Elektro-Rennserie Formel E um 15 Jahre verlängert. Damit bleibt die Formel E die exklusive rein elektrische Einzelwagenkategorie im Range einer FIA-Weltmeisterschaft mindestens bis zum Jahr 2054. Am Wochenende beendet die Formel E mit zwei Rennen in London ihre elfte Saison seit dem ersten E-Prix in Peking - mit Oliver Rowland steht seit dem Rennwochenende in Berlin der Fahrer-Weltmeister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...