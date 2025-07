TSMC macht an sich kein Geheimnis daraus, dass die Produktion von Chips in den USA deutlich teurer ist als in der Heimat in Taiwan und auch Kunden sich daher auf steigende Kosten einstellen müssen. Nun scheint es erstmals konkrete Zahlen für mögliche Mehrkosten zu geben. Sie sollen sich wohl auf über fünf und bis zu 20 Prozen belaufen.

